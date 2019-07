Gears 5: rimossi tutti i riferimenti al fumo nel gioco

In Gears 5, a differenza dei capitoli precedenti, i personaggi non fumeranno sigarette o sigari, rimuovendone ogni riferimento dal gioco.

In Gears 5, a differenza dei capitoli precedenti, i personaggi non fumeranno sigarette o sigari, rimuovendone ogni riferimento dal gioco. Il motivo è semplice: The Coalition ha stretto un’alleanza con un’organizzazione contro il tabacco, chiamata Truth Initiative.

In una dichiarazione, Rod Fergusson, capo dello studio presso The Coalition, ha dichiarato: “Ho visto in prima persona l’impatto devastante che ha il fumo. È sempre stato importante per me non usare il fumo come elemento narrativo, motivo per cui abbiamo fatto la scelta consapevole di evitare di evidenziare o glorificare il fumo in Gears 5 e in tutto l’universo di Gears of War da ora in avanti“.

Nei Gears of War precedenti erano presenti scene con alcuni personaggi che fumavano sigarette o sigari e la rimozione in quest’ultimo capitolo è durata mesi. “Ci è voluto davvero tanto tempo e molto buon senso“, ha detto Seth Ladetsky di Turner. “È l’immagine giusta da proiettare per ELeague e il gioco stesso“.

Ladetsky ha detto che l’eliminazione del fumo non cambia la natura del gioco stesso, e ha citato una ricerca che mostra una correlazione tra una maggiore esposizione alle rappresentazioni del tabacco nell’intrattenimento e una maggiore incidenza dell’adozione del fumo tra i più giovani. “Quando rimuovi queste immagini, ha un impatto” ha affermato.

In Gears 5, proseguiremo l’avventura del precedente capitolo e ci focalizzeremo su Kait Diaz, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti per cercare di bloccare la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Nel gioco rivedremo anche Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker.

Ricordiamo che Gears 5 uscirà il 10 settembre 2019 su PC e Xbox One. Sarà disponibile dal giorno di lancio anche per gli abbonati Xbox Game Pass.