Gears 5: debutto su Steam sottotono? I dati non sono incoraggianti

Gears 5 arriva su Steam ma pare che il suo debutto non abbia convinto. Ecco i primi dati su quanto conseguito dal gioco Microsoft.

Nell’ultimo paio di anni, Microsoft ha dato il via a un politica interna di grande apertura per quanto riguarda il lato videogame. La società di Redmond non voleva più “chiudersi” all’interno di Xbox e del Windows Store e ha quindi deciso di ampliare la propria proposta, ad esempio portando i propri giochi su Steam. Si è trattata di una mossa apprezzata dai giocatori PC, sempre felici di poter scegliere lo store in completa libertà. Gears 5 è stata la prima esclusiva Xbox pubblicata sulla piattaforma di Valve e, un po’ tutti, ci aspettavamo risultati interessanti. Be’, non pare che sia stato così.

Secondo i dati segnalati da Steamdb, il picco massimo di giocatori di Gears 5 a partire dal suo rilascio è di 10.196. Il valore è ovviamente calato successivamente, dimostrando come, per ora, non ci sia un grande interesse verso l’opera. Per farvi capire, 10.000 giocatori contemporanei non è un numero sufficiente nemmeno per entrare nella lista dei 25 titoli più giocati di Steam.

Questo significa che il gioco non ha venduto bene? Non proprio. La bassa attività di Steam è probabilmente causata anche dal fatto che l’opera è inclusa all’interno di Xbox Game Pass, sia su console che su PC. Il noto analista di Niko Partners e insider Daniel Ahmad, conosciuto anche come “ZhungeEX”, ha affermato che “Gears 5 è il primo grande successo su Gamepass”. Pare quindi che molti giocatori abbiano preferito accedere all’opera tramite abbonamento, piuttosto che acquistare il gioco singolo. Dopotutto, la spesa mensile è nettamente inferiore al prezzo del gioco completo.

Possiamo quindi affermare che Gears 5 sia un successo, ma al tempo stesso sembra possibile affermare che l’interesse dei giocatori Steam sia tutto sommato limitato, considerate le alternative a disposizione. E voi cosa ne dite?