Giochi gratis PC: Epic Games Store cambia il gioco gratis, link download

Nuova settimana, nuovi giochi gratis PC dall’Epic Games Store. Gli autori di Fortnite ci hanno dato accesso, fino a pochi minuti fa, a Blair Witch e a Ghostbusters The Video Game Remastered, due titoli perfetti per il periodo di Halloween. Ora, però, ci interessa solo sapere qual è il gioco gratis PC di questa settimana. Vi sono stati infatti alcuni dubbi a riguardo, inizialmente sarebbe dovuto arrivare Wargame: Red Dragon, ma il gioco è stato rimandato. Al suo posto, quindi, troveremo Dungeons 3! Pronti a vedere i dettagli?

Giochi gratis PC | Epic Games

Il gioco gratis di questa settimana, come detto, è Dungeons 3. Si tratta di un “simulatore di dungeon” caratterizato da una modalità Overworld strategica in tempo reale completamente rivista. La campagna per giocatore singolo è composta da venti missioni che richiederanno più di venti ore di gioco. C’è poi anche una nuova modalità cooperativa per due giocatori, più stanze e un maggior numero di abilità uniche. Torna, rispetto ai precedenti capitoli, l’apprezzato doppiatore che interpreta il narratore.

Vediamo ora i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Quad Core 2.8 GHz (i7 900 series) or 3.5 GHz AMD (FX 6000 series)

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: scheda grafica AMD/NVIDIA, con almeno 1024 MB di VRAM dedicata e con almeno DirectX 11 e supporto agli Shader Model 5.0 (AMD Radeon HD 7000 series e NVIDIA GeForce GTX 600 series)

DirectX: Versione 11

Spazio di archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Vediamo infine i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Quad core 3.5 GHz o superiore (Intel i5 4000 Series / AMD Ryzen 3 Series)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: A scheda grafica AMD/NVIDIA, con almeno 3072 MB di VRAM dedicata e con almeno DirectX 11 e supporto agli Shader Model 5.0t (AMD R9 300 Series e NVIDIA GeForce GTX 900 Series o superiori)

DirectX: Versione 11

Spazio di archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Potete trovare il gioco gratis PC dell’Epic Games Store a questo indirizzo.

I prossimi giochi gratis PC

La prossima settimana, inoltre, potremo accedere a nuovi giochi gratis PC sull’Epic Games Store: quali sono? Ancora un volta è solo uno, disponibile dal 12 al 19 novembre: