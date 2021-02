Gioco Hot Wheels in arrivo? Un sito teaser lo suggerisce per domani

Domani, 25 febbraio 2021, avrà finalmente luogo un nuovo appuntamento con i PlayStation State of Play, format che da qualche tempo a questa parte accompagna molti dei più interessanti annunci a tema PlayStation. Un’attesa che è oramai diventata spasmodica per i fan della celebre società giapponese, e che vedrà, prima del suo inizio, un possibile annuncio di uno dei brand Mattel più famosi al mondo. Come farebbe suggerire un sito teaser, la serata di domani potrebbe infatti vedere anche il ritorno sulle scene videoludiche del celeberrimo franchise Hot Wheels.

Il sito teaser, che potete trovare comodamente a questo link, presenta infatti un countdown che scadrà alle 17:40 di domani, giusto qualche ora prima dell’inizio del PlayStation State of Play, che è invece atteso per le 23 italiane. A rendere i due eventi ancor più collegati, fugando praticamente ogni dubbio a riguardo, è poi un post Twitter della pagina Hot Wheels, che, come potete osservare qui sotto, taggando la pagina di PlayStation preannuncia grandi notizie in arrivo.

Non solo PlayStation però: la pagina Facebook di Hot Wheels ha infatti riportato praticamente lo stesso messaggio visto su Twitter, ma invitando a rimanere sull’attenti anche i possessori delle console Microsoft e Nintendo. Il nuovo progetto di Hot Wheels, sempre se verrà annunciato ufficialmente, sembra quindi destinato a sbarcare anche su Nintendo Switch e Xbox, oltre che plausibilmente pure su PC.

Per saperne di più basterà in ogni caso attendere ancora qualche ora e vedere cosa si cela effettivamente dietro il countdown presente sul sito teaser.

Che ne pensate di questa notizia, vi farebbe piacere vedere il brand di Hot Wheels ritornare in un nuovo videogioco? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia!