Google Stadia: svelato il prezzo e il bundle Founder’s Edition

Google Stadia ha svelato il prezzo e i vari tipi di modelli di sottoscrizione disponibili al D1, oltre a un bundle speciale per i preorder.

La conferenza di Google Stadia è finalmente online e sta rivelando grandi novità: una delle più importanti per il pubblico è sicuramente il prezzo. Ovviamente, il colosso di Mountain View ha svelato questa informazione: potremo accedere a Stadia con un account Pro al costo di 9.99 dollari al mese. Questo ci darà accesso a giochi in risoluzione 4K HDR 60 FPS con audio surround 5.1.

Inoltre, è stato svelato un bundle D1 chiamato Founder’s Edition il quale conterrà un Chromecast Ultra, uno Stadia Controller in edizione limitata Blu Notte, 3 mesi di abbonamento per se stessi e 3 mesi da regalare a un amico o famigliare. Inoltre, sarà possibile accedere a un’offerta esclusiva che ci permetterà di acquistare un secondo controller al prezzo di 69 dollari. Inoltre, avremo accesso anche a Destiny 2.

Il prezzo è di 129 dollari ed è già prenotabile da ora, in numero limitato. Inoltre ci sarà un modello di acquisto per singoli giochi, senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile, chiamato Stadia Basic. È stato inoltre confermato che Google Stadia sarà disponibile in Italia, oltre che in altri 13 Stati in tutto il mondo.

Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato da Google Stadia? Credere che il modello di abbonamento proposta dalla società sia corretto, oppure avrebbero dovuto puntare su qualcosa di diverso? Al prezzo di 9.99 dollari (probabilmente convertiti direttamente in euro) proverete il servizio, oppure avete ancora dei dubbi su quanto annunciato?