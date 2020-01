GTA 6: data di uscita ancora lontana secondo un ex-Rockstar

Spesso nel mondo videoludico si parla di rumor e leak, ovvero informazioni non ufficiali circolate in rete riguardo a un gioco in arrivo. Più grande e atteso è il gioco, più diventano rumorose e insistenti le voci di corridoio ad esso dedicate. Uno dei giochi più grandi è GTA 6, titolo di Rockstar Games mai annunciato ma comunque spessissimo al centro delle discussioni dei fan. Per una volta, però, ne parliamo non tramite un fantomatico leak di Reddit, ma tramite le parole di un ex-sviluppatore di Rockstar Games.

Darion Lowenstein, ex-Rockstar, ha recentemente partecipato a un evento dedicato a veterano dell’industria organizzato dalla società analisi finanziaria Jeffries. Lowenstein è un esperto producer che si è occupato di molti grandi progetti presso Activision, Electronic Arts, Rockstar e Scopely. Quando è stato interpellato riguardo a GTA 6, la sua risposta è stata “non aspettatevi GTA 6 tanto presto“.

Jeffries ha anche rilasciato una comunicazione affermando che “in qualità di ex dipendente Rockstar, Darion ha fatto notare che i fratelli Houser danno massima priorità alla qualità del gioco, più che al rispetto delle scadenze. A suo parere, nella migliore delle ipotesi il gioco potrebbe essere rilasciato alla fine del 2021, ma non pensa che possa arrivare un trailer o un annuncio a breve termine.”

Ovviamente anche queste sono solo speculazioni, ma provengono da una delle fonti più credibili dell’intera industria, visto che parliamo di un producer veterano che ha lavorato per Rockstar. In breve, vi conviene non trattenere il fiato mentre aspettate l’annuncio di GTA 6: nel frattempo, probabilmente, ci faranno compagnia tanti nuovi rumor. Speriamo che almeno qualcuno abbia una parvenza di credibilità.