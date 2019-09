GTA 6: un leak svela personaggi e ambientazione

GTA 6 è nuovamente al centro di nuovi rumor e leak; questa volta si parla di personaggi e ambientazione, con qualche accenno al gameplay.

GTA 6 continua a essere uno dei giochi più chiacchierati dai fan della serie. Per quanto non vi sia ancora nulla di ufficiale, i leak ci danno nuove informazioni, alle volte un po’ contrastanti. Dopo i rumor legati a una trama ispirata a Narcos, la famosa serie di Netflix, ora un nuovo leaker si affaccia su Reddit per raccontarci quanto ha scoperto. Come sempre, non si tratta di nulla di ufficiale.

Per iniziare, viene spiegato che in questo capitolo avremo due protagonisti, un personaggio femminile e uno maschile, fratello e sorella, per la precisione. Non sono stati indicati i nomi, però. L’ambientazione sarà San Fierro e Las Venturas; la mappa totale sarà quattro volte quella di GTA 5. All’interno di GTA 6 possiamo aspettarci luoghi iconici come l’Area 51 e la diga di Hoover.

Ci sarà poi una maggiore concentrazione sui luoghi chiusi, come un parco divertimento, uno zoo (con una missione dedicata nella quale si liberano gli animali per generare caos), un mercato delle pulci, e negli interni, come supermercati, stazioni della polizia, ristoranti, stazioni di rifornimento e simili. Viene detto che non ci si deve però aspettare che ogni edificio abbia degli interni esplorabili. Per quanto riguarda i negozi che vengono armi, il leaker afferma che in GTA 6 ce ne saranno due: uno venderà le normali armi, come pistole e fucili, mentre un mercato “underground” si occuperà di venderci armi più distruttive, come i lanciarazzi.

Ci sarà anche maggiore concentrazione sugli eventi casuali dedicati all’ambientazione, come persone che perdono il cane e lo devono inseguire, famiglie che vanno in campeggio o anche un funerale in un cimitero. Ci saranno anche più animali rispetto al quinto capitolo. In termini di gameplay, ci saranno le rapine, simili a quelle di GTA 5 ma perlopiù opzionali. Il lato business sarà parte fondamentale e più approfondita, con missioni dedicate: ci sarà un casinò, un nightclub e vari altri luoghi. Per quanto riguarda i minigiochi, ci sarà la caccia, il bowling, scommesse e gare di barche nelle rapide. Il leaker, chiaramente, afferma che i precedenti rumor legati a Narcos erano completamente inventati. Diteci, quale delle due versioni vi sembra più plausibile?