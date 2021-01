Prime Gaming regala 1.000.000$ e la Stazione Sonar su GTA Online

Come ogni mese, anche a gennaio si rinnovano le offerte legate ad Amazon Prime, che, con il suo servizio Prime Gaming, è solito regalare numerosi bonus e anche videogiochi semplicemente abbonandosi al servizio, senza costi aggiuntivi. Gli extra comprendono DLC, skin, pacchetti di risorse e contenuti di varia natura, che in alcuni casi possono anche essere parecchio interessanti. Il 2021 si è aperto piuttosto bene per gli amanti di Grand Theft Auto, e nello specifico di GTA Online, che, grazie a Prime Gaming, possono beneficiare della possibilità di usare un sottomarino gratis, oltre a ricevere ben 1.000.000$ direttamente sul proprio conto in banca.

Tutti sappiamo come funziona per quanto riguarda i soldi, che potrete spendere come meglio credete in nuovi vestiti, auto, proprietà o attività criminali, ma il sottomarino? In parole povere, il bonus di Prime Gaming vi permetterà di installare gratuitamente la Stazione Sonar all’interno del sommergibile Kosatka: un accessorio per niente da sottovalutare, dato che normalmente vi costerebbe la bellezza di 1 milione e 200mila dollari GTA. Il sonar è senza alcun dubbio l’accessorio più utile in assoluto per il sottomarino, dal momento che vi permette di trovare tesori nascosti in fondo al mare, con un semplice ping che vi rivelerà la loro posizione.

Una volta raggiunto il tesoro, poi, è sufficiente usare un veicolo subacqueo o anfibio come il Kraken Avisa o la Pegassi Toreador per raggiungere la cassa con il bottino. Ogni giorno potrete recuperarne fino a 10: se vi dedicate per un po’ a quest’attività, potrete fare un sacco di soldi facili in pochissimo tempo. Se non siete abbonati ad Amazon Prime, non preoccupatevi: esiste una prova gratuita di 30 giorni, che potrete sottoscrivere a questa pagina, in modo da avere comunque i bonus di gennaio.

Prime Gaming, inoltre, vi fornisce già di base (se siete abbonati) 200.000$ ogni settimana su GTA Online, più un bonus aggiuntivo ogni quattro settimane, di altri 200mila, se fate il login in ogni settimana del mese. Non solo: avrete bonus anche in Red Dead Online, se collegate il vostro account Rockstar Social Club: 1000 dollari all’iscrizione, taglie esclusive (se siete dei bounty hunters) e altri vantaggi.