GTA The Trilogy: The Definitive Edition è ufficiale! Dettagli e finestra di lancio

Dopo un innumerevole quantità di rumor e speculazioni, finalmente Rockstar Games rompe il silenzio e annuncia in via ufficiale GTA The Trilogy: The Definitive Edition, il nuovo progetto della compagnia dai tempi di Red Dead Redemption 2.

Esattamente come i rumor hanno predetto in tutti questi mesi, la trilogia classica di GTA nata in era PlayStation 2 sta per tornare. A rendere ufficiale il tutto ci ha pensato Rockstar con un primo teaser pubblicato giusto qualche istante fa, all’interno del quale possiamo vedere alcune sagome e immagini prese direttamente da GTA 3, Vice City e San Andreas.

Purtroppo questo primo teaser ci dice poco altro e non lascia intravedere nulla di relativo al gameplay dei tre titoli, ma Rockstar fa sapere che i tre classici subiranno migliorie grafiche e di gameplay, anche se al momento la compagnia non ha voluto scendere nei dettagli.

Ora che la GTA The Trilogy: The Definitive Edition è ufficiale non ci resta che attendere maggiori informazioni sul progetto, con Rockstar Games che ha già annunciato come la collection uscirà entro fine anno su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, and PC (tramite Rockstar Games Launcher), mentre arriverà anche su mobile nel corso del 2022.