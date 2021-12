Halo Infinite: nessun pre-load disponibile, ecco quando si potrà giocare la campagna

Oggi è il gran giorno di Halo Infinite. Dopo una lunga attesa i fan della storica saga FPS potranno cominciare una nuova avventura nei panni dell’iconico Master Chief. Sebbene il multiplayer del gioco sia già disponibile da diverse settimane, per godere della campagna in giocatore singolo abbiamo dovuto attendere fino ad oggi 8 dicembre. A quanto pare, però, ci sarà da attendere ancora qualche ora prima di poter iniziare a giocare al titolo.

In molti hanno messo la sveglia per godersi un giorno festivo in compagnia di Halo Inifnite. Purtroppo questi giocatori hanno trovato una brutta sorpresa accendendo la propria Xbox questa mattina. Attualmente la nuova attesissima campagna in giocatore singolo di Halo non è ancora stata resa disponibile, e non presenta nemmeno la possibilità di pre-scaricare questo contenuto di gioco.

A spiegare la situazione è stata la stessa 343 Industries, la quale ha dichiarato che andare ad inserire un pre-load alla campagna di Halo Infinite avrebbe causato alcuni problemi tecnici. Questo perchè tecnicamente il gioco è già disponibile e scaricabile, ma al momento è possibile soltanto giocare alla modalità multigiocatore online. Oltre a questo, 343 ha svelato quando sarà possibile giocare alla campagna del nuovo Halo in tutto il mondo.

Players will be able to download and play the #HaloInfinite Campaign tomorrow, Wednesday 12/8, at 10am PST. There is no preload for full Campaign download. pic.twitter.com/3stuR0STSy — Halo Support (@HaloSupport) December 7, 2021

In Italia la campagna di Halo Infinite verrà sbloccata alle ore 19:00, e il tutto peserà approssimativamente 25.86 GB, mentre per coloro che non hanno ancora scaricato la modalità multiplayer tutto il pacchetto peserà circa 48.42 GB.