Halo Infinite avrà delle micro-transazioni estetiche

Secondo quanto emerso da un annuncio di lavoro Halo Infinite conterrà delle micro-transazioni estetiche ma non avrà nessun tipo di casse premio.

Uno dei titoli più attesi dai fan Xbox è sicuramente Halo Infinite, nuova avventura di Master Chief che arriverà sia su Xbox One che sulla futura e promettente Xbox Scarlett. Ovviamente manca ancora molto al lancio del titolo ma, nonostante ciò, sono molte le notizie che emergono riguardo l’attesissimo episodio della leggendaria saga.

Un annuncio di lavoro di 343 Industries, la software house al lavoro sul progetto, ha infatti recentemente evidenziato un ulteriore aspetto del titolo che, a quanto pare, avrà delle micro-transazioni al suo interno. Fortunatamente parrebbe proprio che si tratti solamente di item estetici.

Halo Infinite: l'esclusiva più attesa

L’annuncio in questione cerca infatti una persona che sia in grado di: “sviluppare e consegnare un’esperienza AAA ai fan che desiderano esprimere la propria passione verso il franchise tramite micro-transazioni e non solo”.

A comparire in Halo Infinite a pagamento saranno quindi con ogni probabilità solamente oggetti estetici, che non influenzeranno le partite dei vari giocatori. 343 Industries aveva inoltre precedentemente annunciato che il titolo non conterrà nessun tipo di casse premio o loot boxes. Quella di proporre l’acquisto diretto di item estetici sembra inoltre essere una linea comune per i titoli degli Xbox Game Studios, con Gears 5 e Sea of Thieves che adotteranno o hanno già adottato tale politica.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi le micro-transazioni sono accettabili quando si limitano a aspetti puramente estetici? Che aspettative avete a riguardo di questo nuovo attesissimo episodio della leggendaria saga di Halo, lo avete preordinato? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!