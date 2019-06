Harry Potter Wizards Unite, come scegliere la professione migliore

Harry Potter Wizards Unite è un titolo che offre la possibilità di scegliere una tra tre professioni, ognuna con le sua abilità e caratteristiche. Ora ve le spieghiamo nel dettaglio!

Dopo il celebre Pokémon Go, Niantic si lancia su un altro popolarissimo brand: Harry Potter. Ieri, 21 giugno 2019, il gioco Harry Potter Wizards Unite è stato ufficialmente rilasciato in maniera gratuita su dispositivi iOS e Android, ovviamente con i classici acquisti in app.

Il gioco, per quanto il nome possa ingannare, non vi farà impersonare uno studente dell’accademia di Hogwarts, ma vi chiederà, al contrario, di scegliere una delle tre professioni divise tra Auror, Professori e Magizoologi.

Le tre professioni nel dettaglio

I tre status sono ben distinti da caratteristiche e abilità differenti, con pregi, difetti, e specialità ben chiare e di conseguenza bisogna stare ben attenti nel scegliere con cura la professione adatta ai propri gusti personali. Per chi ha giocato i classici giochi di ruolo o gli MMO, si ritroverà facilmente a capire le potenzialità di ognuno di loro.

La professione Auror è capitanata da Harry Potter, e chi ne fa parte e è incaricato di infliggere numerosi danni ai propri avversari. Chi mastica facilmente i GDR, lo si può indicare come il DPS, colui che preferisce un approccio sostanzialmente offensivo.

Essere Professore significa supportare i propri compagni in battaglia. Senza di loro, i DPS non farebbero granché, anche perché questa particolare classe ha la possibilità di indebolire danno e difesa di tutti i nemici avversari. Insomma, sono fondamentali per vincere gli scontri e hanno una responsabilità non da poco sul campo di battaglia. La loro guida è la professoressa McGranitt.

Infine il Magizoologo, un nome non troppo semplice da imparare e in realtà, anche una professione essenziale per poter sopraffare gli avversari. Nella normale enciclopedia da Gioco di Ruolo, questa particolare classe la si può identificare come il Curatore o l’healer, ma ha anche caratteristiche da Tank. Sono guidati da Rubeus Hagris e oltre a curare i propri compagni possono assorbire una grandissima quantità di danni, permettendo così ai Auror di combattere senza morire.

Come avrete capito questo Harry Potter Wizards Unite offre la possibilità di scegliere tre classi che ricordano molto i classici videogiochi RPG. Fate quindi molta attenzione sulla vostra scelta e cercate di creare una squadra che sia equilibrata e soprattutto collaborativa. Fateci sapere che classe avete scelto e si vi trovate bene!

