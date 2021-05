HTC Vive Pro 2: annunciato il visore 5K, data d’uscita e prezzo

Quando qualche anno fa cominciarono ad arrivare sul mercato i primi visori per la realtà virtuale, in molti rimasero fin da subito affascinati da questo nuovo modo di approcciarsi al mondo videoludico. Ad oggi sono disponibili diversi visori, ma di recente è stato annunciato l’HTC Vive Pro 2, una nuova versione evoluta del noto visore per realtà virtuale che ha riscosso un più che ottimo successo sul mercato PC.

Il cambiamento più grande implementato nell’HTC Vive Pro 2 è il nuovo display, che ora arriverà ad offrire una risoluzione di 5K, una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e un campo visivo di 120 gradi. Si tratta di un bel passo avanti rispetto al Vive Pro precedente, che aveva una risoluzione di 2880 x 1600, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un campo visivo di 110 gradi. Il nuovo Vive Pro 2, inoltre, supporterà anche il Display Stream Compression per la prima volta in un visore VR e tutti gli accessori Valve SteamVR.

Oltre a queste novità tecniche, l’HTC Vive Pro 2 proporrà agli appassionati un nuovo tipo di ergonomia che renderà le sessioni di gioco ancora più comode ed agevoli che in passato. Infine è stata presentata al pubblico anche la data di uscita del nuovo visore HTC e i prezzi a cui si potrà acquistare. Il nuovo Vive Pro 2 verrà rilasciato il prossimo 4 giugno 2021 al prezzo di 799€ per il visore singolo. Se invece volete portarvi a casa il set completo comprensivo di: visore, Base Station 2.0 e controller, il prezzo sale raggiungendo i 1.399€.

Si tratta nuovamente di un prezzo non proprio accessibile a tutti, ma che sottolinea ancora una volta come la realtà virtuale voglia porsi come una diversa prospettiva di vivere il medium del videogioco, e non solo. Se siete interessanti al nuovissimo HTC Vive Pro 2 potete già prenotarlo a partire da oggi.