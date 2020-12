Humankind, creatori di civiltà | Anteprima

Atteso ufficialmente il prossimo 22 aprile su PC e Google Stadia, Humankind è sicuramente uno degli strategici più desiderati del momento dagli amanti del genere. Vedere un nuovo esponente dei 4X affacciarsi sul mercato non è del resto un qualcosa che si vede tutti i giorni e il titolo di SEGA e Amplitude sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come un’esperienza di tutto rispetto e in grado di ritagliarsi un proprio personale spazio tra i mostri sacri del genere. Uno stile grafico intrigante, un impianto di gioco profondo e, soprattutto, la possibilità di forgiare la nostra civiltà con quella che si prospetta essere una libertà di gioco senza precedenti sono infatti delle premesse decisamente allettanti e in grado di accendere facilmente gli animi degli appassionati. Per tastare con mano Humankind ci siamo quindi ultimamente gettati in una versione preliminare dell’opera di Amplitude, per tastare con mano quanto ad oggi orchestrato dallo studio transalpino.

Humankind: dagli albori dell’umanità

Humankind promette di prendere il giocatore fin dal neolitico e accompagnarlo fino all’era moderna. Un viaggio omnicomprensivo, capace di andare a toccare e trattare un lasso temporale paragonabile a quasi l’intera storia umana. Di questo grande palcoscenico nella nostra prova siamo andati a fare conoscenza solamente delle fasi iniziali, partendo dal neolitico e passando 4 ere in compagnia della nostra piccola ma florida civiltà.

Un’esperienza, partita in punta di piedi tra la caccia a qualche animale e la colonizzazione di qualche piccolo altipiano, che ha presto assunto contorni molto più articolati e gli stilemi da strategico decisamente più profondo. Con il passare dei turni – sì, Humankind è uno strategico a turni – l’impianto di gioco si è infatti arricchito sempre più, andando a comporre uno scacchiere decisamente interessante e oltremodo vario.

Al di là delle montagne hanno infatti presto cominciato ad apparire altre popolazioni, desiderose talvolta di stringere alleanze e altre volte di mettere la parola fine sulla nostra neonata civiltà. Decisamente degna di nota è ad esempio l’impalcatura diplomatica che Amplitude ha donato a Humankind, con le nostre relazioni con i diversi vicini che potranno essere gestite attraverso una lunga serie di sottomenu.

Arricchimenti al gameplay che sono poi ovviamente ritrovabili non solo nelle relazioni con le popolazioni esterne, ma anche all’interno della nostra civiltà. Pian piano sono infatti sempre più gli edifici costruibili, le truppe reclutabili e le ricerche effettuabili. Insomma, Humankind sul piano strategico sembra essere davvero ricco e le premesse da 4X pregno di possibilità sembrano essere state rispettate.

Scrivere la storia

Particolarmente intrigante è poi la meccanica, la cui bontà abbiamo potuto assaggiare solo in parte, che ci permette di forgiare la nostra civiltà a nostro completo piacimento, scegliendo di volta in volta i tratti più emblematici provenienti dalle diverse popolazioni che hanno realmente segnato la storia umana. Usciti dal neolitico e arrivati all’età antica ci verrà infatti chiesto di quale civiltà vorremmo prendere forma, come i commerciati Fenici o gli agguerriti Micenei. Da tale scelta partirà la creazione del nostro personale mosaico che, turno dopo turno, andrà a comporre quel magnifico e personalissimo melting pot nato dalle nostre stesse mani e dalle nostre scelte.

Decisioni che prenderemo in differenti modi e in diversi punti di storia della nostra civiltà. L’intelaiatura sociale del nostro popolo verrò infatti formata non solo dalle scelte che dovremo effettuare nel passaggio tra un’era e l’altra, ma anche in seguito a degli eventi in cui ci imbatteremo di tanto in tanto. Che tipologia di religione vogliamo far abbracciare alla nostra civiltà? Che cosa ne pensiamo della divinazione? Queste sono solo alcuni dei quesiti a risposta multipla che Humankind ci porrà nel corso del tempo e attraverso i quali forgeremo la nostra personale civiltà.

Civiltà il cui nostro compito ci chiamerà ad ascrivere tra le più importanti della storia, facendole raggiungere quella fama necessaria per poter poi esser studiata nei libri di scuola. Fama che potremo raggiungere in qualsivoglia modo, come conquistando ogni territorio avversario, perseguendo la cultura o, ancora, stringendo alleanze in ogni dove. Insomma, anche in questo caso è la libertà a farla da padrona e, volendo utilizzare quella frase ingiustamente attribuita a Macchiavelli, il fine giustifica i mezzi nella nostra corsa alla fama. La storia, del resto, la scrivono i vincitori.

Dubbi e certezze

Se Humankind è da una parte un titolo con un grandissimo potenziale, dall’altra sono però diversi gli aspetti che richiedono ancora qualche raffinamento. Innanzitutto, il sistema di gioco è lungi dall’essere facilmente fruibile e non è raro per un neofita del genere, ma anche per qualche giocatore più navigato, ritrovarsi smarrito o confuso dalle diverse meccaniche di gioco. I combattimenti, che si svolgono a turni sugli immancabili esagoni della mappa di gioco, sono poi ad oggi abbastanza approssimativi e meriterebbero una maggiore cura, almeno per quanto riguarda quelli nelle fasi iniziali, dove macchine da assedio e truppe particolari devono ancora fare la loro comparsa.

Lato artistico l’opera di Amplitude è invece veramente bella da vedere e colma di colori. La colonna sonora, poi, è di valore e ben riesce ad accompagnare le varie fasi di gioco. Difficile dire ora se Humankind riuscirà a scrollarsi di dosso il pesante spettro di Civilization, ma una cosa è certa: quanto a oggi fatto dallo studio transalpino è sicuramente di valore e, tolto qualche aspetto ancora migliorabile, Humankind ha decisamente il phisique du role per imporsi come uno strategico di tutto rispetto.