Nel corso dei prossimi mesi, arriveranno ben due giochi ispirati al Signore degli Anelli. Il primo è quello con protagonista Gollum, il secondo invece sarà un survival. Siamo sicuri che entrambi i titoli sono stati realizzati con la massima cura da parte dei vari sviluppatori, ma il fan concept trailer del collettivo Enfant Terrible ci ha dimostrato, ancora una volta, quali possano essere le potenzialità dell’Unreal Engine 5, specialmente se applicate a un ipotetico gioco next gen ispirato all’opera di Tolkien.

Aragorn Il Signore degli Anelli

Il collettivo ha infatti lavorato a un concept trailer, basato proprio su Il Signore degli Anelli, per mostrare le potenzialità di un vero e proprio videogioco moderno ispirato alla serie. Si tratta di un lavoro decisamente incredibile, che immagina una eventuale trilogia in un unico pacchetto, completamente next gen. Il risultato è straordinario e ci spinge proprio a chiederci il perché nessuno stia lavorando a una simile opera.

Chiaramente, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E questo concept trailer, pur mostrando le potenzialità del progetto, ci invita nuovamente a tornare con i piedi per terra. Realizzare un simile lavoro costerebbe forse fin troppo e conoscendo come la licenza è stata tratta nel corso degli anni, con esperimenti decisamente più contenuti ma comunque di grande spessore, ci porta a capire il perché non sia in programma (almeno per ora) una simile opera. Potete dare uno sguardo all’opera grazie al video che trovate poco più in basso.

Nel corso del prossimo futuro, Il Signore degli Anelli non sarà protagonista solamente dei videogiochi, ma anche di una nuova serie TV, che debutterà esclusivamente su Prime Video, il servizio di Amazon dedicato allo streaming di film, serie TV e documentari. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.