Impazienti di giocare Dying Light 2? Non ci saranno ulteriori rinvii, ora è ufficiale!

Atteso e desiderato fin dal suo reveal, Dying Light 2: Stay Human è una delle prime, grandi uscite del 2022. Previsto originariamente per la metà di dicembre 2021, ora il gioco arriverà appunto il prossimo anno. E nonostante il team di sviluppo avesse già rassicurato tutti in merito all’assenza di ulteriori posticipi, oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale: il prossimo gioco di casa Techland non subirà più nessun ritardo.

Al di là delle conferme del team di sviluppo, infatti, nel mondo dei videogiochi non si è mai certi di quando un gioco debutterà sul mercato. Almeno fino alla masterizzazione della prima copia, che per Dying Light 2: Stay Human è avvenuta nella giornata odierna. Il gioco di casa Techland entra dunque finalmente in fase gold e questo significa che oramai le copie sono pronte per essere stampate e distribuite nei negozi di tutto il mondo.

“Siamo molto emozionati e ora possiamo dirlo: sta succedendo davvero! Dopo così tanti anni di duro lavoro, ora possiamo aspettare con tranquillità l’uscita di Dying Light 2: Stay Human” , ha dichiarato Tymon Smektala, lead game designer in una press release. “Questo è il momento finale e cruciale. Il gioco è pronto per essere stampato ma non ci fermiamo”, ha aggiunto. Nonostante l’entrata in fase gold, infatti, i lavori non si fermeranno: Techland continuerà a lavorare per pulire ancora di più il codice e continuare un processo di ottimizzazione per le varie versioni. Miglioramenti e pulizia che verranno implementati nelle copie fisiche grazie alla patch day one.

Ora che è tutto pronto, non resta che attendere la data di uscita. Dying Light 2: Stay Human vedrà la luce il 4 febbraio del 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Nel corso della serata di giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21:00, andrà in onda il prossimo Dying 2 Know, con 15 minuti di gameplay inedito.