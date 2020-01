Jason Schreier svela il suo pronostico videoludico per il 2020

Il 2020 è appena iniziato e si prospetta un anno ricco di eventi per noi videogiocatori, sopratutto grazie al rilascio delle nuove console di Sony e Microsoft: PS5 e Xbox Series X. Ovviamente accadrà molto altro durante l’anno: cosa precisamente? Non avendo poteri magici non possiamo saperlo, ma possiamo fare affidamento sulle previsioni dei più noti insider dell’industria, come Jason Schreier di Kotaku. Il giornalista ha infatti svelato quali sono i suoi pronostici per il 2020 videoludico.

Per iniziare, a suo parere Nintendo rilascerà una versione Pro di Nintendo Switch: un’edizione potenziata è chiacchierata da tempo e, per molti, si tratta più che altro di un “quando” e non di un “se”. Schreier afferma anche che insieme a tale console arriveranno porting di giochi non-Nintendo che potranno essere eseguiti solo su tale modello.

Schreier afferma anche che il 2020 sarà l’anno dell’annuncio di GTA 6 (non dell’uscita, attenzione). PS5, inoltre, venderà molto di più di Xbox Series X durante il primo mese. Sony salterà di nuovo l’E3 e lo stesso farà una grande azienda che aveva partecipato nel 2019. Disney entrerà in prima persona nel mercato dei videogiochi acquistando o comunque investendo molto su uno sviluppatore.

Si parla poi anche degli “outsiders” del mondo dei videogiochi; secondo il giornalista Apple pubblicherà un gioco su PC e/o console. Amazon, invece, rilascerà un qualche tipo di servizio di game streaming e uno store con funzioni dedicate a Twitch. Infine, Google proporrà una nuova versione di sottoscrizione di Stadia, modificando i prezzi e il modello adottato.

Ovviamente si tratta di previsioni e, per quanto Schreier abbia “l’occhio lungo”, non vanno considerate come molto probabili. Diteci, voi cosa ne pensate? In quali credete e quali invece reputate non credibili?