Judgment: aggiornamento sulla versione occidentale

L'uscita occidentale di Judgment era a rischio: ora SEGA rivela qual è la sua decisione in merito. Fortunatamente le cose si sono risolte nel modo migliore.

Judgment è il nuovo gioco di SEGA, realizzato dai creatori della serie di Yakuza. Il gioco è stato rilasciato lo scorso dicembre in Giappone. L’opera segue le vicende di un detective privato, Takayuki Yagami, che indaga su una serie di omicidi. La release occidentale era programmata per il 25 giugno ma, recentemente, uno degli attori che ha prestato volto e voce per uno dei personaggi è stato arrestato con l’accusa di abuso di cocaina.

SEGA ha quindi immediatamente tolto dal commercio Judgment e ha messo in dubbio la release occidentale. Ora, scopriamo cosa ha deciso SEGA a riguardo tramite una dichiarazione ufficiale della compagnia. Possiamo leggerla qui sotto.

“A causa di determinate circostanze, il character model e voce giapponese per il personaggio di Kyohei Hamura saranno riadattati per l’uscita occidentale di Judgment, che sarà disponibile il 25 giugno 2019. Gli screenshot e i trailer di Hamura sono stati temporaneamente rimossi da tutti i canali ufficiali di SEGA. Le versioni aggiornate di questi materiali saranno rese disponibili in un secondo momento.”

Come possiamo leggere, non solo Judgment arriverà in occidente, ma lo farà senza alcun ritardo sulla tabella di marcia precedentemente definita. Era alquanto improbabile che la compagnia rinunciasse alla release di un gioco di primo piano come questo, per quanto la motivazione alla base sia estremamente seria.

Il personaggio sarà interpretato da un nuovo attore: speriamo che il poco tempo a disposizione non spinga SEGA a eseguire un lavoro approssimativo e che la qualità generale di Judgment non ne risenta. Famitsu, famosa rivista giapponese, ha assegnato al gioco un notevole 37 su 40: si prospetta una grande avventura a base di omicidi e combattimenti in pieno stile Yakuza. Diteci, cosa ne pensate di Judgment e di tutta questa situazione? Credete che SEGA abbia preso la decisione giusta?