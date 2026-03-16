Su Instant Gaming è disponibile un'offerta imperdibile per Kingdom Come: Deliverance II, il tanto atteso seguito dell'acclamato RPG medievale. Lo potete acquistare a soli 26,32€ invece di 59,99€, con uno sconto del 56%, un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati di avventure storiche.

Kingdom Come: Deliverance II, chi dovrebbe acquistarlo?

Kingdom Come: Deliverance II è il titolo ideale per tutti gli appassionati di giochi di ruolo storici e di avventure immersive ambientate nel Medioevo. È consigliato a chi ama narrazioni profonde e realistiche, con meccaniche di gioco che privilegiano l'autenticità rispetto alla fantasia. Chi ha apprezzato il primo capitolo troverà in questo seguito un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

Con uno sconto del 56%, il prezzo scende a soli 26,32 euro rispetto ai 59,99 originali, rendendo l'acquisto particolarmente vantaggioso. Questo titolo soddisfa l'esigenza di chi cerca un RPG impegnativo e narrativamente solido, con una storia avvincente e un open world dettagliato. È perfetto per i giocatori che desiderano immergersi in un'avventura epica senza spendere una fortuna, approfittando di questa offerta su Instant Gaming.

Kingdom Come: Deliverance II è un RPG storico open world ambientato nel XV secolo in Boemia. Offre un sistema di combattimento realistico, una narrativa profonda e un mondo ricco di dettagli storici, garantendo decine di ore di gioco coinvolgente.

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