Kobe Bryant sulla copertina di NBA 2K21: la proposta dei fan

Il terribile incidente che ha portato alla morte di Kobe Bryant, di sua figlia e di altre sette persone ha lasciato il segno negli appassionati di basket di tutto il mondo, e non solo. L’ex-giocatore è stato onorato in questi giorni in più modi: ad esempio, vari team dell’NBA hanno commesso volontariamente un fallo di possesso palla a inizio match. Alcune persone hanno anche richiesto che il logo dell’NBA fosse cambiato con la silhouette di Bryant in modo permanente.

Anche nel mondo del gaming c’è stato modo di porgli omaggio, ad esempio con una schermata dedicata all’avvio di NBA 2K20, come potete vedere poco sotto. I fan, però, vorrebbero qualcosa di più: dopo essersi radunati nella modalità Park e aver indossato la divisa di Kobe, ora molti chiedono che la copertina di NBA 2K21 sia dedicata alla stella dei Lakers.

La schermata in onore di Bryant, compare all'avvio di NBA 2K20

Sono stati realizzati vari mockup della possibile cover di NBA 2K21 dedicati a Kobe Bryant. Tutta la community del gioco di 2K sta apprezzando le proposte. Non si tratta di una sorpresa: il giocatore era molto amato ed era considerato una delle stelle del basketball americano.

Kobe Bryant è già apparso su alcune cover dei giochi 2K, precisamente nell’edizione del 2010 e nella versione Legend Edition di NBA 2K17. Pare difficile che, fra a fine anno, 2K dedichi la copertina del gioco base a Bryant, ma un’edizione speciale dedicata (con il consenso della famiglia, chiaramente) potrebbe essere un ottimo modo per onorare il cestista, i suoi fan e tutti gli amanti del basket a livello mondiale. Voi cosa ne pensate? Vi sembra un’idea corretta?