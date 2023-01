Tra le personalità più in vista dell’industria dei videogiochi, l’autore del franchise di NieR è sicuramente quello più chiacchierato e conosciuto di tutti. Yoko Taro è infatti un personaggio decisamente fuori dagli schemi, capace di stupire e lasciare di sasso i giocatori, tra uscite improbabili (indimenticabile il video promozionale della t-shirt in regalo con il pre-order di Automata) e dichiarazioni da vera e propria rockstar. In occasione dell’inizio del 2023, Taro ha deciso di mandare in confusione i suoi fan, con un’immagine decisamente criptica.

Complice l’inizio del nuovo anno, Yoko Taro ha deciso di augurare a tutti un buon 2023. A differenza di altri sviluppatori, però, l’autore di NieR non ha fatto gli auguri in maniera tradizionale, ma con un’immagine che ricorda un coniglio robot. E in tanti ora stanno cercando di capire se dietro questa mossa ci sia in realtà un teaser del suo prossimo progetto.

Cosa si nasconda dietro quell’immagine al momento è impossibile dirlo, ma Yoko Taro ci ha dimostrato, ancora una volta, come basti poco per poter mandare in delirio i fan e le persone più affezionate a un brand oppure a una figura professionale come quella del designer e autore giapponese. È molto probabile che Taro stesso sia al lavoro su qualcosa di nuovo, ma è davvero difficile poter capire con certezza se questa immagine sia davvero un teaser oppure un semplice mezzo per divertirsi con tutti coloro che stanno cercando di decifrare qualcosa che probabilmente è indecifrabile. E conoscendo il personaggio, la seconda opzione non è ovviamente da escludere a priori.

L’ultimo videogioco a cui Yoko Taro ha lavorato è stato Voice of Cards, che ha debuttato nel 2021. Successivamente il gioco si espanso, con altri due capitoli che hanno visto la luce nel 2022. Se davvero l’autore è al lavoro su qualcosa di nuovo, non è escluso che non possa essere collegato alla serie della sua ultima opera.