Se qualcuno mi avesse detto qualche anno fa che sarebbe uscito un videogioco LEGO racing tripla A sicuramente non gli avrei creduto, e invece è tutto vero. LEGO 2K Drive è la nuova opera open map di LEGO e 2K, un’esperienza videoludica di corse arcade che promette tanto colore, divertimento e mattoncini.

Nel corso degli ultimi giorni ho avuto modo di provarlo in maniera adeguata, ritrovandomi dinanzi a un prodotto bene a fuoco che punta tanto sui contenuti e sulla semplicità, non dimenticandosi della creatività, parte fondamentale di ogni esperienza targata LEGO. Per un bambino è semplicemente l’esperienza perfetta, per un adulto è forte troppo semplice, ma nonostante tutto LEGO 2K Drive raggiunge il traguardo, seppur non a tutta velocità.

Benvenuto a Mattonia

LEGO 2K Drive è un’esperienza genuina adatta a piccoli e grandi giocatori. Il team di sviluppo ha creato un mondo di gioco chiamato Mattonia, un agglomerato di tre terre tutte diverse tra loro con l’aggiunta di un hub situato a centro mappa. Ognuna di queste ambientazioni comprende svariate attività, da piccole missioni secondarie e sfide particolari fino a simpatici minigiochi.

Non siamo, quindi, dinanzi a un open world vero e proprio, ma bensì più vicini all’open map, con la possibilità di viaggiare rapidamente tra le terre disponibili e completare le varie gare e attività proposte dal gioco. Tra recuperi di razzi impazziti, consegna di oggetti atipici e obbiettivi esilaranti, il titolo di 2K fatica ad annoiare e presenta anche una certa varietà.

A condire il tutto ci pensa una storia leggera ma ben congeniale (giocabile anche interamente in schermo condiviso), con tanto di cutscene ottimamente realizzate e dialoghi spassosi perfettamente in target rispetto al pubblico di riferimento. Non aspettatevi una scrittura cinematografica o impegnativa, in LEGO 2K Drive l’obbiettivo è divertirsi, cercando al contempo di vincere tutte le gare e alzare al cielo l’Astrocoppa, il trofeo più prestigioso di tutta Mattonia.

Chiaramente, verremo affrontati da numerosi rivali uno più strampalato dell’altro, e soprattutto infastiditi dal temibile Shadow Z, campione automobilistico, ben conosciuto per essere anche un famigerato baro.

Il gioco consente di acquistare cosmetici con il denaro virtuale ottenuto durante il gioco, ma anche ottenerlo con le microtransazioni. Per poter accedere alle funzionalità online, tuttavia, è necessario accedere a un account 2K, così che ci possa essere un eventuale controllo da parte dei genitori.

La cosa davvero importante è che il gioco è consapevole di quello che vuole essere ed è questo a renderlo appagante, perché non prova a complicarsi la vita con meccaniche inutili, ma bensì lavora in maniera solida sul suo punto forte: l’allegria e la creatività mossa dai mattoncini LEGO.

Oltre alla storia, il gioco offre comunque la possibilità di completare in maniera esterna gare alla storia, mini sfide e quant’altro, con tanto di modalità multiplayer dedicata per gareggiare insieme ai propri amici. I contenuti non sono pochi e, considerando anche gli svariati collezionabili tipici dei videogiochi LEGO, l’intera esperienza potrebbe anche durarvi una quindicina di ore. Un tempo più che ragionevole e che sono certo non vi deluderà.

Viva la creatività

LEGO 2K Drive punta tanto sui contenuti, come avete avuto modo già di leggere, ma anche su un gameplay racing immediato e fruibile da tutti, in particolar modo dai più piccoli. Non fraintendetemi, una base di difficoltà esiste e più si va avanti di categoria più le gare diventano leggermente più toste, ma niente che possa recare troppi fastidi; il modello di gioco è godibile e sono certo riuscirà ad accontentare un po’ tutti.

Non aspettatevi un Forza Horizon, questa esperienza LEGO si avvicina maggiormente al concetto di kart game, con tanto di turbo ottenuto con i drift e potenziamenti sotto forma di oggetti da lanciare durante le gare per disintegrare o infastidire gli avversari, come missili, ragnatele o bombe EMP. Ciò che lo rende più dinamico è il cambio automatico di veicolo a seconda del terreno su cui stiamo gareggiando: asfalto, sterrato e… acqua. È, infatti, importante organizzare il proprio assetto per ogni tipologia di gara, così da avere un mezzo competitivo su qualsiasi superficie. A rendere ancora più varie le corse sono le modifiche, ottenibili esplorando e completando sfide; queste ultime permettono di dare degli attributi aggiuntivi alla nostra auto o barca, ma attenzione a scegliere con cura quelle da applicare, così da riuscire a ottenere un vantaggio sugli avversari.

L’intelligenza artificiale degli avversari, tuttavia, non è sempre reattiva, anche perché è pensata per essere equilibrata, dando sempre la possibilità di rimontare l’avversario durante il percorso, ma per chi cerca una buona sfida il consiglio è sempre quello di provare la modalità online per gareggiare contro altri giocatori. Insomma, non bisogna aspettarsi un Mario Kart, ma un prodotto comunque ben funzionale e che riduce la sfida per renderlo appetibile a ogni utente. Scelta che io ritengo assolutamente corretta.

Ma in LEGO 2K Drive non ci sono solo gare, la parte che preferisco, infatti, rimane il garage: è possibile creare a piacimento il proprio mezzo di trasporto, scegliendo tra centinaia di pezzi LEGO. Se siete dei creativi e amate i mattoncini danesi, questo è davvero un sogno che diventa realtà, tanto che tutti, bambini e adulti, ameranno alla follia questa possibilità. C’è chi potrebbe creare astronavi, ruspe, panini giganti e tanto altro: la community potrebbe davvero sbizzarrirsi.

Piccola parentesi dal punto di vista tecnico: il gioco è tecnicamente solidissimo su Xbox Series X, non ho mai avuto un’incertezza sul framerate o bug di alcun tipo. Ammetto, però, che mi sarebbe piaciuto un impatto visivo leggermente migliore, considerando ciò che è stato fatto con l’ultimo LEGO Star Wars. A ogni modo, ritengo la componente grafica comunque soddisfacente, seppur non esaltante. Va, però, fatto un plauso al team di sviluppo sulla realizzazione delle ambientazioni, davvero ricche di dettagli e che non danno mai l’idea di ritrovarsi in mondi di gioco vuoti e riempiti unicamente di sfide. L’esplorazione è sempre divertente e mai ripetitiva, cosa da non poco per un prodotto di questo tipo.