Lost Judgment annunciato ufficialmente! Trailer e data di uscita

I fan di Yakuza oggi potranno gioire perché SEGA ha da poco annunciato con un favoloso trailer, che potrete trovare alla fine di questa notizia, Lost Judgment, sequel dell’ottimo titolo uscito ormai tre anni fa. Toshihiro Nagoshi non ha mai nascosto il desiderio di trasformare il progetto in una vera e propria saga. Il primo capitolo ha avuto un discreto successo in occidente mentre è esploso letteralmente in oriente diventando una delle opere più apprezzate della scorsa generazione.

Visto l’importante successo era logico vedere un sequel e, proprio in questi minuti, è stato rilasciato un incredibile trailer con annessi tanti piccoli dettagli importanti da rivelare. Innanzitutto Lost Judment sarà ambientato in una nuova ed inedita location, Yokohama, zona incredibilmente suggestiva circondata da palazzi immensi che nella notte verrà illuminata dalla gigantesca ruota panoramica.

Toshihiro Nagoshi e Kazuki Hosokawa hanno dichiarato inoltre ai colleghi di IGN come il team si stia impegnando molto a trasformarlo in una vera e propria saga, aggiungendo che la serie di Yakuza d’ora in avanti rimarrà focalizzata sullo stile RPG, tanto amato con l’uscita del settimo capitolo. mentre Judgment si baserà sul classico action vecchio stile così da dare più scelte ai fan o ai novizi che si vogliono approcciare ai due franchise. Ricordiamo che quest’ultimo ha avuto un incredibile successo di vendite nel nostro paese dovuto anche ad una localizzazione italiana per attrarre un pubblico che per motivi linguistici si è sempre tenuto a debita distanza dalla serie Yakuza.

Lost Judgment sarà la seconda avventura del detective Takayuki Yagami e sarà rilasciato per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 24 settembre in contemporanea mondiale, altra novità per il team di sviluppo. Per ulteriori dettagli in merito vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.