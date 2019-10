Lucca Comics & Games 2019 in attesa delle finali della Gillette Bomber Cup

Riparte la seconda stagione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite nella cornice dell'intramontabile Lucca Comics & Games 2019!

Il successo della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite alla Milan Games Week di quest’anno è stato tanto importante quanto sperato e per questo, il leader globale nel campo della rasatura e del grooming, annuncia la seconda stagione di uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, nella cornice della Lucca Comics & Games 2019.

L’iniziativa è in collaborazione con PG Esports, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi dedicati al gaming competitivo che fa scendere in campo Gillette nel mondo degli eSports in Italia con l’obiettivo di sostenere e diffondere i valori e la cultura di questo fantastico mondo. È proprio l’Assistant Brand Manager Gillette Gennaro D’Ambrosio a prendere i microfoni e annunciare l’inizio della seconda stagione della competizione: “Dopo il successo della prima stagione di Gillette Bomber Cup a Milan Games Week 2019, siamo felici di annunciare la seconda edizione del torneo a Lucca Comics & Games: Edizione 2019. Anche in questo importante appuntamento dedicato al gaming, Gillette sostiene gli appassionati e i professionisti di quella che consideriamo essere una categoria sportiva a tutti gli effetti“.

Quattro saranno gli Open Qualifier online in cui verranno decretati quattro qualificati che accederanno alla Grand Final durante il Lucca Comics & Games 2019, rispettivamente il 18-19 ottobre e il 21-22 ottobre. Ma non è finita qui; oltre a questi ci saranno ulteriori quattro match di qualificazione che decreteranno i 40 giocatori che avranno accesso alla finale. Le Last Chance Qualifier si terranno dal vivo proprio durante la Lucca Comics & Games il 30 ottobre.

In tutti i tornei di qualificazione, si giocherà un match senza esclusione di colpi in modalità Battaglia Reale a singolo giocatore utilizzando la Stagione X. I quattro vincitori degli Open Qualifier insieme ai 40 del Last Chance Qualifier si uniranno ad altri 12 giocatori invitati tra i più importanti pro-players nel panorama italiano. I match che decreteranno il campione della seconda stagione della Gillette Bomber Cup saranno sei, con una classifica a punti e le stesse modalità di gara delle qualificazioni. Protagonisti dell’evento come per la passata Milan Games Week, ritroveremo Cicciogamer89, Kekkobomba, Los Amigos e J0k3R.

La resa dei conti si terrà il 31 ottobre durante la Grand Final presso l’area Gillette in Lucca Comics & Games 2019. Finalisti e fan saranno chiamata a raccolta sotto un’unica bandiera per decretare il vincitore del torneo. Ricordiamo inoltre che la finale potrà essere seguita in diretta sul canale Twitch di PG Esports. In palio un montepremi di 8.000 Euro, distribuito ai primi 5 classificati. E voi? Parteciperete all’evento?