Metro Exodus: annunciata l’Enhanced Edition, Ray Tracing e novità

Come un fulmine a ciel sereno, questo pomeriggio i ragazzi di 4A Games hanno annunciato Metro Exodus Enhanced Edition, una nuova edizione della loro opera più recente pronta ad accogliere diverse migliorie. Parliamo di un titolo che già al momento dell’uscita riuscì a sbalordire gli appassionati per un aspetto visivo veramente ammaliante, e con una delle storie in giocatore singolo più emozionanti ed adrenaliniche della scorsa generazione.

Come viene dichiarato dagli stessi ragazzi ucraini, Metro Exodus Enhanced Edition sarà una versione rivista e migliorata in uscita sia sulle console di nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sia su PC. Tra le novità più importanti già annunciate dal team, è la presenza di una tecnologia Ray Tracing più evoluta e il DLSS 2.0, tutto per permettere al titolo di brillare ancor di più sotto l’aspetto grafico e dell’effettistica.

Come viene anche sottolineato da 4A Games: “Metro Exodus è stato uno dei primi giochi che ha sfruttato il Ray Tracing in ambito gaming, ma abbiamo utilizzato anche tecniche di rendering tradizionali per console e su GPU precedenti. Con l’arrivo di Xbox Series X/S e PlayStation 5, abbiamo deciso di rivedere radicalmente il nostro motore grafico proprietario per dare forma a un’esperienza Ray Tracing ancora più avanzata sia su PC che su console”.

Metro Exodus next-gen upgrades have been detailed as well https://t.co/K3b3NiWoBa (Site is down rn) https://t.co/RpdE1qcrKH — Nibel (@Nibellion) February 15, 2021

Come appare anche su Twitter, il team di sviluppo ha pubblicato una tabella in cui sono facilmente visibili tutte le migliorie che saranno presenti in Metro Exodus Enhanced Edition sia in versione console, che su PC. Infine, è stato confermato che questa nuova versione migliorata del titolo arriverà verso la fine della stagione primaverile, non c’è ancora una data più specifica per il momento. Cosa ne pensate del ritorno di Metro Exodus?