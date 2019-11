Minecraft Dungeons, il team si mostra in video

Recentemente il team dietro l’atteso ed intrigante Minecraft Dungeons ha rilasciato un nuovo video dedicato al titolo intitolato “Meet the team“. Il video, che altro non è che un breve ma interessantissimo dev diary, ci permette di dare un fugace sguardo a quelle che sono le dinamiche e le vicende della software house attualmente impegnata nello sviluppo del titolo.

In “Meet the team” diversi sviluppatori di Mojang intervengono infatti sul titolo, raccontando la loro esperienza e parlandoci di cosa vuol dire lavorare ad un titolo del genere, appartenente ad uno dei franchise più importanti e seguiti negli ultimi anni.

Nonostante manchi ancora molto al rilascio ufficiale del titolo Minecraft Dungeons sembra promettere discretamente bene. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: ” Minecraft Dungeons non ci è affatto dispiaciuto, ma va comunque sottolineato che sembra un progetto assolutamente basilare con idee già più volte riproposte. Ciò che potrebbe fare la differenza è proprio lo stile grafico e il suo modo di approcciarsi ai fan di Minecraft.”

Minecraft Dungeons arriverà su Xbox One, Nintendo Switch, PC e PlayStation 4 ad aprile del prossimo anno. Così come qualsiasi altra produzione proveniente dai team appartenenti agli Xbox Game Studios sarà inoltre ovviamente inclusa fin dal day one su Xbox Game Pass.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto dichiarato dal team di sviluppo del titolo in questo interessante dev diary, siete interessati a questo Minecraft Dungeons o il tutto vi sa di già visto? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.