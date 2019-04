Modalità facile di Sekiro introdotta da una mod

Una mod introduce una modalità facile di Sekiro: ecco tutti i dettagli sul suo funzionamento e su come fare a scaricarla.

Sekiro: Shadows Die Twice è l’ultimo gioco di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki. Pur non essendo un souls-like, è innegabilmente un titolo complesso, sopratutto per quanto riguarda il suo sistema di combattimento. Alcuni giocatori potrebbero essere frustrati dalla difficoltà, per questo un modder si è prodigato per creare una modalità facile di Sekiro.

Stiamo parlando della mod “Sekiro Fps Unlock and more” creata il 26 marzo ma costantemente aggiornata. Una delle ultime feature introdotte permette di attivare quella che potremmo definire la modalità facile di Sekiro. Non si tratta però di un abbassamento delle statistiche nemiche o un potenziamento per il personaggio, ma di un cambiamento della velocità di gioco e del giocatore. Visto che l’azione sarà più lenta, di conseguenza sarà più facile bloccare, attaccare e soprattutto deflettere i colpi nemici.

Inoltre, questa mod sblocca il framerate, aggiunge gli slider FOV, il supporto ai monitor widescree 21/9, attiva il GSync e il Freesync sia per la modalità full-screen che per la modalità bordeless (anch’essa aggiunta dalla mod) e mostra alcune stastistiche extra, come il conteggio delle morti e delle uccisioni.

In poche parole, è una mod molto interessante per i giocatori PC: potete scaricarla a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate del gioco di FromSoftware? Vi sta mettendo a dura prova? È troppo difficile? Userete questa modalità facile di Sekiro?