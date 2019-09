Monster Hunter World Iceborne: Guida a Yian Garuga

Guida a Yian Garuga, il nuovo Wyvern Volante arrivato a dominare i cieli delle Terre Guida di Monster Hunter World Iceborne.

Un altro Wyvern Volante si unisce al roster di Monster Hunter World Iceborne: lo Yian Garuga. Subentrato nell’ecosistema delle Terre Guida, questo rapace fa della sua stazza ridotta un vanto, andando contro i mostri ben più grossi di lui senza alcuna paura. Questo suo atteggiamento ha portato alla creazione della sottospecie Deturpata, la quale non differisce quasi per nulla dalla sua controparte originale se non per il fatto che il suo corpo è martoriato da una vita di intense battaglie.

Natura del Yian Garuga

La caratteristica principale di questo mostro è il suo pronunciato e affilato becco, utilizzato come principale mezzo d’attacco. Avendo un muso molto grande e un corpo di media statura, lo Yian Garuga preferisce volare costantemente e attaccare in brevi blitz da cui fuggire quasi subito. Ciò lo rende estremamente difficile da seguire per i cacciatori, i quali sono spesso preda delle sue picchiate letali.

Utilizza la sua coda appuntita per colpire i suoi avversari ed avvelenarli con gli aculei che spuntano da essa, sfruttando la durezza della sua pelle per infliggere ancora più danni. È in grado di lanciare palle di fuoco dalla bocca, tecnica che la variante Deturpata ha affinato abbondantemente, trasformandola in una vera e propria pioggia di meteore infuocate. Questo è il tratto distintivo del moveset della sottospecie, il quale rimane invariato rispetto a uno Yian Garuga classico.

Strategia

Lo Yian Garuga è un mostro che può apparire come una bazzecola rispetto ad altre minacce delle Terre Guida, ma in realtà non è assolutamente un nemico da sottovalutare. Insidioso, agile e brutale, questo uccello troppo cresciuto può causarvi non pochi problemi se affrontato con leggerezza. Portatevi un Mantello Ignifugo (specialmente contro la variante), una bella scorta di Antidoti e un’arma d’Acqua/Scoppio per sfruttare la debolezza sia dell’originale che della sottospecie. I Baccelli Lampo sono un requisito altrettanto fondamentale, considerando che il mostro sarà quasi sempre in aria.

A terra, lo Yian Garuga espone le classiche mosse dei Wyvern volanti: rotazioni del corpo e della coda, cariche frontali e salti sul posto. Occasionalmente utilizzerà il suo becco per perforare il terreno in forti attacchi caricati; evitate queste mosse il più possibile visto che creano ingenti danni. Per quanto vi sia possibile, cercate di tenere questo mostro sempre a terra in modo da diminuire sensibilmente la sua minaccia. Puntate anche a tagliargli via la coda in modo da rendergli impossibile avvelenarvi.

Quando è in aria, lo Yian Garuga può lanciare delle palle di fuoco dalla bocca come il Rathalos, ruotare il corpo per una codata verticale e lanciarsi come un missile per colpire il terreno con il becco in un grande schianto. Se riuscirete ad evitare quest’ultima mossa, potrete colpirlo mentre è ancora incastrato nel terreno. In generale però, non starà mai fermo e utilizzare i Baccelli Lampo sarà il metodo più facile per arrestare i suoi movimenti. C’è anche l’opzione del Rampino Artiglio, ma essendo un mostro incredibilmente veloce c’è la possibilità di venire scagliati via in pochi secondi, rimanendo vulnerabili ai suoi attacchi.

Pericolosità e Ricompense

Lo Yian Garuga vede tutto il suo potenziale offensivo nelle diverse mosse con il becco. Evitate quelle e riuscirete a sopravvivere senza troppi problemi, a patto che riusciate a evitare che rimanga troppo in aria. I cacciatori che utilizzano armi a distanza saranno tremendamente avvantaggiati durante questo scontro, mentre quelli con armi pesanti avranno tantissime difficoltà ad affrontare questo veloce e insidioso mostro.

Il set dello Yian Garuga non è dei più entusiasmanti e tutto sommato non presenta chissà quali abilità obbligatorie, specialmente se arriva in un momento in cui si hanno già a disposizione quelli dei Draghi Anziani. La resistenza al veleno però può tornarvi utile, specialmente quando deciderete di affrontare la sua versione temprata.