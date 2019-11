Monster Hunter World Iceborne, nuovo trailer per il Zinogre Stingeo

Ottime notizie per tutti i fan di Monster Hunter World Iceborne: a breve sarà infatti disponibile all’interno del titolo un nuovo temibile nemico, il Zinogre Stingeo. Per celebrare la prossima venuta di questa agguerrita preda Capcom ha ben pensato di rilasciare un ricco trailer dedicato con cui fare la conoscenza di questo peculiare avversario.

A rendere più allettante il tutto è inoltre il fatto che il Zingore Stingeo verrà rilasciato tramite un update gratuito e sarà quindi disponibile senza mettere mano al portafoglio per tutti i possessori del titolo. Non ci sarà neanche poi da attendere molto per affrontarlo: il prodigioso nemico è infatti atteso su Monster Hunter World Iceborne il prossimo 5 dicembre 2019.

L’aggiunta dello Zinogre Stingeo va a rimpinguare ulteriormente un’offerta sul piano contenutistico veramente ghiotta. Come riporta anche la nostra recensione di Iceborne, che potete trovare comodamente qua, infatti: “Non solo la sua mole contenutistica equivale a quella dell’intero pacchetto iniziale, ma aggiunge così tante funzioni, mostri e meccaniche da trasformare il titolo in questione in una sua forma più evoluta e appagante. Graditi ritorni e un endgame tanto stratificato quanto profondo sono solo la punta dell’iceberg che compone l’esperienza di questa espansione, piazzandosi come un must-have per i possessori del titolo. Ancora una volta, Capcom mostra le gelide zanne e ricorda a tutta la concorrenza chi sia il dominatore della caccia ai mostri.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi il Zinogre Stingeo si rivelerà un vero e proprio osso duro o non vi sembra un nemico così pericoloso? Avete già giocato a Monster Hunter World o non vi siete ancora fatti ammaliare dall’opera di Capcom? Raccontateci le vostre esperienze con il titolo direttamente nei commenti sotto questa notizia.