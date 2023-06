Tutti gli appassionati di moto lo hanno atteso, e ora è finalmente arrivato: MotoGP 23 è finalmente disponibile su PC, Xbox One e Series X|S, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch. Prima del lancio ufficiale, previsto proprio per oggi, abbiamo avuto modo di provarlo, inizialmente tramite una versione demo e successivamente nella sua versione finale. Siete pronti ad accendere i motori?

Il team di sviluppo dietro MotoGP 23 è Milestone, un nome ben noto nell’industria dei giochi di guida. Con una lunga tradizione di titoli di qualità nel loro curriculum, Milestone ha lavorato duramente per portare il mondo delle corse direttamente nelle vostre mani: il nuovo gioco si presenta sulla griglia di partenza con una serie di contenuti ufficiali, inclusi circuiti e piloti della stagione 2023 della MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Questo garantisce un’esperienza autentica per tutti i fan del motociclismo, permettendo loro di immergersi completamente nell’universo di MotoGP.

Le novità principali di MotoGP 23

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di MotoGP 23 è l’introduzione del meteo dinamico, che contribuisce a rendere le gare ancora più realistiche ed emozionanti. Il fatto che la community abbia aspettato a lungo l’arrivo di questa funzionalità è lampante, ragion per cui l’aggiunta è stata particolarmente gradita. Finalmente, infatti, i giocatori avranno l’opportunità di affrontare sfide sempre mutevoli, con la possibilità di iniziare una gara sull’asciutto e finire sotto la pioggia battente. Questo aggiunge un livello di imprevedibilità e strategia alle gare, proprio come accade nella realtà, quando i piloti devono adattarsi alle condizioni meteorologiche mutevoli.

Oltre al meteo dinamico, un’altra novità attesa con ansia è la modalità Flag to Flag, la quale permette ai giocatori di sperimentare l’emozione e la sfida di dover cambiare moto durante una gara, passando da una configurazione asciutta a una bagnata o viceversa. Per quanto questa aggiunta sia lodevole, purtroppo si tratta di un processo completamente automatizzato, ovvero di una semplice cutscene con cui non potremo interagire in alcun modo.

La modalità carriera e il cross play di Moto GP 23

La modalità carriera è un elemento cruciale dei giochi di guida, e MotoGP 23 non fa eccezione. Tuttavia, in questa edizione, Milestone ha apportato alcune interessanti modifiche al sistema di gioco singleplayer: oltre alle classiche sfide e gare da affrontare, la carriera sarà influenzata da rivalità e Turning Point. Questi elementi daranno la possibilità di plasmare la propria avventura in base alle scelte che si compiono e alle interazioni con gli altri piloti. Insomma, parliamo di un’aggiunta che aumenta l’immersione nel gioco e la sensazione di vivere un’autentica esperienza MotoGP.

Un altro punto degno di nota è che MotoGP 23 offre un’esperienza cross-play fin dal day one. Sarà, dunque, possibile competere contro amici e appassionati di MotoGP provenienti da tutto il mondo, aumentando così il livello di competizione e la varietà delle sfide. Nonostante ciò, si tratta di una funzionalità — almeno per il momento — limitata, dato che Nintendo Switch non la supporta (così come lo split screen) e nemmeno la versione PC.

Non manca la tradizionalità

Oltre alla modalità carriera e al gioco online, MotoGP 23 offrirà anche altre modalità di gioco tradizionali che hanno reso la serie così amata dagli appassionati nel corso degli anni. Ci sarà il classico Campionato, che permetterà ai giocatori di lottare per la gloria attraverso una stagione completa. La modalità Gran Premio, invece, consentirà di scegliere un pilota e una moto per competere in un singolo evento su un circuito a scelta.

Sarà anche possibile partecipare a gare in tempo reale grazie alla modalità Live GP, che simula gli eventi reali della stagione di MotoGP. Inoltre, il gioco offrirà anche la possibilità di giocare offline, per coloro che preferiscono gareggiare da soli o con gli amici in modalità schermo condiviso.

MotoGP 23 offre anche una vasta gamma di opzioni per personalizzare il proprio pilota, permettendo di sbizzarrirsi nel creare il proprio pilota virtuale, selezionando l’abbigliamento, il casco e gli altri accessori. Sarà anche possibile personalizzare la moto, modificando l’aspetto estetico e le prestazioni per adattarle al proprio stile di guida per creare un’esperienza di gioco unica e personalizzata.

Tiriamo le somme su MotoGP 23

Insomma, MotoGP 23 è pronto a portare l’adrenalina delle corse di motociclette nella vita dei giocatori. Con Milestone al timone, i fan possono aspettarsi un’esperienza coinvolgente e realistica, con un’attenzione ai dettagli e un gameplay solido. Le nuove caratteristiche come il meteo dinamico e la modalità Flag to Flag porteranno un tocco di imprevedibilità alle gare, mentre la modalità carriera arricchita darà ai giocatori la possibilità di modellare il loro percorso nel gioco. Con la disponibilità del cross-play, i giocatori potranno confrontarsi con sfidanti provenienti da tutto il mondo, ampliando così l’esperienza di gioco. MotoGP 23 promette di essere un titolo imperdibile per gli appassionati delle corse su due ruote, con una vasta gamma di modalità di gioco, una grafica mozzafiato e una personalizzazione approfondita.