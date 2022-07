Quando si pensa a Naughty Dog, vengono in mente autori di livello come Neil Druckmann e Amy Hennig, ma ci sono molti altri nomi che hanno contribuito quasi altrettanto al successo dello studio. Uno di questi nomi è Josh Scherr, che ha scritto in quasi tutti i capitoli della serie Uncharted, soprattutto da Uncharted 4 in poi. L’autore è stato anche animatore principale e regista nei filmati di Naughty Dog fino a Uncharted 3 oltre ad avere un ruolo di rilievo sia nella scrittura che nel design di The Last of Us Part II.

La serie di The Last of Us

Tuttavia, Scherr ha annunciato che avrebbe lasciato Naughty Dog dopo 21 anni, dicendo che era “tempo per qualcosa di nuovo”, anche se non ha dichiarato di cosa si tratta. “Quando ero un ragazzino, realizzare videogiochi era il mio hobby. Non avrei mai immaginato di riuscire a guadagnarmi da vivere, figuriamoci in uno studio come Naughty Dog. La scorsa settimana, dopo 21 anni e 10 giochi pubblicati, ho detto addio ai miei amici e colleghi. A tutti i miei fantastici colleghi nel corso degli anni: sono così grato per la vostra ispirazione, supporto e fiducia. Grazie per aver sopportato e perdonato i miei errori e avermi dato l’opportunità di crescere. Siete tutto ciò che ha reso questi 21 anni memorabili. Ci siamo divertiti.”

Nonostante Scherr abbia lavorato al secondo TLOU, sembra che la sua vera passione e il suo obiettivo fossero il franchise di Uncharted, quindi la sua partenza potrebbe ricollegarsi all’incertezza che avvolge il franchise di Naughty Dog. Tutte le notizie, al momento, sono pure speculazioni ma ciò che è certo, stando appunto alle parole dell’autore, è che la sfida nella quale si lancerà sarà qualcosa di nuovo.

To all my amazing coworkers over the years: I'm so grateful for your inspiration, your support, & your trust. Thank you for putting up with my faults, forgiving my mistakes, & giving me opportunities to grow. Y'all are what made those 21 years memorable. We had fun. ❤️ 2/3: pic.twitter.com/nXjeheynHQ — Josh Scherr (@joshscherr) July 15, 2022

A proposito del futuro di Scherr, invece, non ci sono ancora indizi chiari. Nel frattempo, Naughty Dog lancerà il remake di The Last of Us Part I su PS5 il 2 settembre. È in lavorazione anche un progetto multiplayer della celebre saga post apocalittica che dovrebbe addirittura essere più vasto di qualunque titolo single player pubblicato dallo studio fino ad ora.