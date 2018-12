New Super Mario Bros. U Deluxe, la nostra anteprima dello sbarco di Mario Bros su Nintendo Switch

Avete presente quei titoli che non passano mai di moda, quei titoli che chiunque giocherebbe e che solo il nome può far tornare in mente ricordi di puro divertimento? Il gioco che abbiamo in mente è proprio uno di questi, stiamo parlando di Super Mario Bros. Non ruberemo il vostro tempo per raccontarvi tutta la storia di questo brand, anche perché diciamoci la verità: non ce ne sarebbe affatto bisogno.

Negli ultimi giorni abbiamo testato e approfondito per diverse ore il nuovo New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch e siamo finalmente pronti a raccontarvi qualcosina di più di questa rivisitazione che molti attendevano con impazienza. Ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo 11 gennaio 2019 in esclusiva per la console ibrida Nintendo.

Infinito

New Super Mario Bros. U Deluxe è una versione rivista e completa di Super Mario Bros. U uscito precedentemente su Wii U. Attenzione però, perché non si tratta di una semplice riproposizione, ma di un gioco nuovo in tutto e per tutto, soprattutto se si considera la quantità di giocatori che erano riusciti a giocare la versione originale sulla precedente console Nintendo.

Innanzitutto questo nuovo Super Mario Bros. U unisce Super Mario Bros con Super Luigi U, andando a fondersi in un unico prodotto dai contenuti semplicemente pazzeschi. Si parla di ben 164 livelli da giocare da soli o con gli amici – e qui il divertimento, possiamo assicurare, non manca! Tante sono le modalità presenti, dal classico mondo di gioco diviso in livelli da affrontare fino a giungere alla “Coin Battle” in cui vince chi raccoglie più monete. Modalità perfetta da giocare con amici e parenti!

Salti, funghi e bandiere

Si salta, si corre e si perdono vite New Super Mario Bros U. Deluxe è un titolo che chiunque può giocare, ma che in pochi riescono a padroneggiare a fondo. Come da tradizione Nintendo, la curva d’apprendimento è tarata verso l’alto, saltare e correre è semplice e intuitivo, ma farlo raccogliendo ogni singola moneta stando attenti a non morire e superando il livello in breve tempo non lo è altrettanto.

In poche parole è un videogioco che può regalare infinite ore di divertimento a una famiglia o a un pubblico casual e altrettante ore d’intrattenimento a chi ama competere con gli amici o chi preferisce le speedrun vecchio stile. La scelta è soggettiva e cambia a seconda del giocatore. L’introduzione di Super Luigi U, inoltre, consente di affrontare gli stessi livelli di Super Mario Bros. U ma a difficoltà lievemente maggiore, adatta a chi ama situazioni un po’ più complesse.

Se questo non dovesse bastare, sono stati pensati due nuovi personaggi utili per chi si approccia per la prima volta al mondo di Super Mario Bros.: Toadette e Ruboniglio che vanno in qualche modo a compensare la mancanza di una difficoltà “Facile e Super Facile”. Toadette può potenziarsi tramite la Super Corona, un nuovo oggetto che la trasforma in Peachette e le consente di planare dolcemente. Ruboconiglio è invece immune a qualsiasi danno dai nemici e rientra nella modalità “Super Facile”.

Una sinfonia colorata

Nintendo è sempre stata un’azienda attenta ai dettagli e uno dei loro marchi di fabbrica è tutta la componente grafica/artistica. New Super Mario Bros. U Deluxe non è da meno. Raccoglie il gioco Wii U e lo impreziosisce attraverso un aumento di risoluzione e una stabilità maggiore per quanto riguarda il framerate.

Tutti i mondi di gioco sono coloratissimi, vari e costruiti in maniera certosina, passando da livelli verdeggianti, sottomarini fino a quelli desertici e innevati. New Super Mario Bros. U Deluxe è il classico titolo in cui è impossibile stancarsi rapidamente, grazie anche a una colonna sonora semplicemente favolosa che difficilmente non entra in testa.

Verdetto preliminare

New Super Mario Bros. U Deluxe sembra essere davvero un’esperienza divertente e completa. Pieno di contenuti, intuitivo, potenzialmente ostico per chi ama le sfide e dalla bellezza musicale ed estetica davvero invidiabile. Un platform 2D che mancava a tutti gli effetti su Nintendo Switch e che finalmente tutti potranno giocare a gennaio. Ora non resta che testarlo ancora a lungo per prepararci a dare un giudizio definitivo in prossimità dell’uscita del titolo, ma sappiate che se state attendendo questo nuovo Super Mario Bros., non rimarrete sicuramente delusi.