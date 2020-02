Nintendo: addio ai leak, Sabi disattiva il profilo Twitter

Se siete tra i giocatori che amano andare in cerca di informazioni sui nuovi giochi in anticipo prima ancora che queste vengano rilasciate in modo ufficiale (ovvero, se amate i leak), abbiamo una brutta notizia per voi: la nota insider Sabi ha disattivato il proprio profilo Twitter. Non preoccupatevi, non è bloccato per sempre, ma in futuro non ci saranno più leak su Nintendo. Facciamo però qualche passo indietro e cerchiamo di capire precisamente di cosa stiamo parlando.

Sabi è una nota leaker dedicata al mondo Nintendo: la videogiocatrice ha più volte attirato su di sé l’attenzione della società giapponese, che ovviamente non gradisce quando i suoi annunci vengono rovinati con giorni e giorni di anticipo. La casa di Kyoto aveva quindi intimato (tramite vie legali) a Sabi di non rivelare nulla sull’E3 2019 (ad esempio l’annuncio del seguito di Breath of the Wild) e così è stato. Pare però che la questione non si sia risolta lì.

Sabi has deactivated his account on twitter. He also said he will not do any leaks regardless of Nintendo. Other leaks he never said but only specifcally nintendo. He will also return in about 1-2 weeks pic.twitter.com/cN3J8AYbFJ — Arle lock (@SaySikeRn24) February 19, 2020

Tramite il suo Discord, scopriamo che ha disattivato il proprio account Twitter per circa un paio di settimane. Al suo ritorno, non ci saranno più leak di alcuni tipo su Nintendo. Potete vedere voi stessi nel tweet condiviso qui sopra. Sabi afferma inoltre che anche l’utente Zippo, altro leaker, non includerà più alcuna informazione su Nintendo in futuro.

Ovviamente non sappiamo in modo preciso quale sia il motivo dietro questa scelta, ma è probabile che Nintendo abbiamo preso provvedimenti seri contro i leaker. Per alcuni giocatori potrà sembrare spiacevole, ma si tratta di un diritto di Nintendo: difendere i propri contenuti e, in particolar modo, gli annunci è più che naturale. Ricordiamo che per un reveal sono necessari mesi di organizzazione e pianificazione. L’annuncio ha una grande importanza e deve essere gestito nel modo corretto: le modalità tramite le quali si condividono le informazioni (generando il giusto entusiasmo) determinano spesso le vendite effettive del prodotto.