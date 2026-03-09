Nintendo of America ha trascinato in tribunale il governo degli Stati Uniti, chiedendo il rimborso dei dazi doganali pagati nell'ultimo anno. La causa, depositata presso la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti e ottenuta dalla testata Aftermath, punta il dito contro quello che i legali della casa di Kyoto definiscono "l'avvio e la gestione di misure commerciali illegittime". Non si tratta di un caso isolato: Nintendo è una delle oltre mille aziende, tra cui colossi come FedEx e Costco, che hanno intrapreso azioni legali simili contro Washington.

Nel documento presentato ai giudici, gli avvocati di Nintendo of America chiedono la restituzione, con interessi, di tutti i dazi versati dall'entrata in vigore delle misure. La società è indicata come "importatore di riferimento" per i beni soggetti alle disposizioni del cosiddetto International Emergency Economic Powers Act, la legge invocata dall'amministrazione Trump per imporre le tariffe. Nintendo produce la maggior parte del proprio hardware e degli accessori tra Vietnam e Cina, ed è quindi particolarmente esposta alle fluttuazioni della politica commerciale americana.

I convenuti nel procedimento comprendono un'ampia platea di agenzie federali: il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento per la Sicurezza Interna, l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, la Dogana e la Protezione delle Frontiere, e il Dipartimento del Commercio. Secondo la denuncia, questi enti avrebbero complessivamente riscosso oltre 200 miliardi di dollari in dazi su importazioni provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo. Nintendo ha confermato il deposito dell'azione legale, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Il contesto giuridico si è evoluto rapidamente nelle ultime settimane. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente cancellato la maggior parte dei dazi globali voluti dal presidente Donald Trump, una decisione che ha aperto la strada a questa ondata di ricorsi. In risposta alla sentenza, Trump ha introdotto una nuova tariffa del 10%, fondata su una norma quasi mai applicata in precedenza, nota come Section 122, nel tentativo di aggirare il pronunciamento dei giudici.

Nintendo chiede indietro i dazi pagati, con interessi.

La questione tariffaria ha avuto ripercussioni concrete anche sul lancio di Switch 2, la nuova console che Nintendo ha portato sul mercato a giugno 2025, a otto anni di distanza dall'uscita della Switch originale. Quando i dazi sono entrati in vigore lo scorso aprile, i preordini negli Stati Uniti sono stati posticipati dal 9 al 24 aprile, mentre la data di lancio ufficiale non ha subito variazioni. Il prezzo della console è rimasto invariato a 449,99 dollari, ma quelli degli accessori sono aumentati, e Nintendo ha precisato che i dazi non erano già incorporati nel prezzo della console.

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, aveva già chiarito la posizione dell'azienda durante le fasi più acute della tensione commerciale. La politica di base dell'azienda prevede che, in presenza di dazi, questi vengano riconosciuti come costi da incorporare nel prezzo finale al pubblico. Tuttavia, Furukawa aveva sottolineato come il 2025 rappresentasse un momento del tutto particolare: un nuovo lancio hardware dedicato dopo quasi un decennio è un evento raro, e preservare lo slancio della piattaforma era diventata la priorità assoluta.

Furukawa aveva anche lasciato aperta la porta a eventuali aggiustamenti futuri: qualora le condizioni sui dazi dovessero cambiare, l'azienda si riserva di valutare quali correzioni di prezzo siano appropriate, tenendo conto di fattori come l'andamento del mercato e la situazione competitiva. Una posizione prudente, quella di Nintendo, che riflette l'incertezza di un quadro commerciale ancora in piena evoluzione e tutt'altro che stabilizzato.

Cosa sta succedendo?

Vedere Nintendo che trascina il governo degli Stati Uniti in tribunale fa un certo effetto. Siamo abituati a vederli schierare legali spietati contro siti di ROM, emulatori o fan-game che osano sfiorare i loro marchi, ma stavolta il "boss finale" è lo Zio Sam. Ed è una battaglia di Golia contro Golia che ci racconta molto bene quanto sia diventato precario l'equilibrio del mercato tech nel 2026.

La mossa di Nintendo of America non è un capriccio, ma una necessità finanziaria nata da un equilibrismo strategico magistrale operato durante il lancio di Switch 2. Ricordiamoci il contesto di aprile 2025: i dazi entravano in vigore e il rischio di vedere una console da 550 o 600 dollari era reale.

Furukawa ha scelto la via della prudenza politica e del coraggio commerciale: tenere il prezzo a 449,99 dollari per non uccidere l'entusiasmo (lo "slancio", come dice lui) del lancio hardware più importante dell'ultimo decennio. Hanno assorbito il colpo sui margini della console, rifacendosi in parte sugli accessori, sperando che la tempesta legale prima o poi arrivasse a una tregua.

Oggi, quella scommessa sta passando all'incasso. Con la Corte Suprema che ha invalidato i dazi di Trump, Nintendo sta semplicemente chiedendo indietro i soldi di una "tassa" che ritiene illegittima.

Ed è ironico vedere come la politica commerciale americana si sia trasformata in un gioco al gatto e al topo: da una parte i tribunali che cancellano le tariffe, dall'altra l'amministrazione che ne inventa di nuove (la Section 122) per aggirare le sentenze. In mezzo ci sono le aziende, che producendo tra Cina e Vietnam, si ritrovano a fare da scudi umani in una guerra economica che non accenna a finire.

Ma restiamo coi piedi per terra: se Nintendo vincesse questa causa e recuperasse milioni di dollari con gli interessi, non aspettatevi un calo di prezzo della Switch 2 o un rimborso per chi ha strapagato un Pro Controller. Quei soldi andranno a rimpolpare le riserve di Kyoto, a dimostrazione che nel business, proprio come in Mario Kart, l'importante non è solo correre veloci, ma anche saper lanciare il guscio giusto al momento giusto. Nintendo ha protetto il lancio della sua console dal caos politico; ora vuole solo che il governo paghi il conto di quell'operazione di salvataggio.