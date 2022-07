Dopo aver confermato che No More Heroes 3 sarebbe arrivato su più piattaforme diverse da Nintendo Switch all’inizio di quest’anno, Suda51 non ha fornito ulteriori dettagli fino ad ora. Lo sviluppatore ha poi rivelato le date di uscita per altre piattaforme in Giappone e, finalmente, ha confermato che il titolo uscirà anche nel resto del mondo su diverse piattaforme.

No More Heroes 3 era un’esclusiva temporale per Nintendo Switch, arrivata sulla piattaforma quasi un anno fa. L’accordo per la distribuzione in esclusiva terminerà ad ottobre, quando sarà passato più di un anno dalla sua uscita (e dalla nostra recensione). Inoltre, per gli amanti delle copie fisiche, le versioni PS5 e Xbox di No More Heroes 3 riceveranno versioni in scatola. Al prezzo di 49,99 euro, la copia fisica è fornita con una nuovissima illustrazione dell’artista della serie Yusuke Kozaki per la custodia, tre carte e un poster a doppia faccia.

Per coloro che non hanno familiarità con i giochi No More Heroes, seguono le scappatelle di Travis Touchdown. Come si può vedere nel trailer, sebbene l’obiettivo principale di Touchdown sia proteggere il pianeta dagli scagnozzi alieni e scalare la classifica dei supereroi galattici, ci sono una serie di altre cose strane e meravigliose da fare. Inoltre, nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale in cantiere, Suda51 sembra essere disponibile a trasformare i giochi No More Heroes in un film o in un programma TV.

Dunque, per giocare a No More Heroes 3 su PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X|S, dovrete aspettare fino al 14 ottobre. Il terzo gioco della serie, inoltre, sarà disponibile per PC tramite Steam tre giorni prima, l’11 ottobre. Come già rivelato prima dell’annuncio di oggi, che si è presentato sotto forma di un nuovo trailer stravagante, No More Heroes sulle nuove piattaforme sarà già disponibile dal 6 ottobre 2022 in Giappone.