Oculus Quest 2, tutti i giochi compatibili ufficialmente

Oggi non è soltanto il giorno dedicato a PS5, ma questo pomeriggio si è anche tenuto il Facebook Connect che ha messo sul tavolo finalmente il nuovo visore Oculus Quest 2, che permetterà ad un pubblico ancora maggiore di poter accedere alla realtà virtuale grazie al suo prezzo super competitivo e alle sue nuove aggiunte che renderanno ancora più piacevole l’esperienza in realtà virtuale. Ovviamente sono stati annunciati anche altri giochi, oltre al nuovo capitolo di Splinter Cell abbiamo anche tanti titoli compatibili che verranno inseriti nel market di Oculus.

Beat Saber x TinyTAN | BTS Music Pack, ci metterà ancora una volta in pista, sulle basi dei grandi successi dei BTS, famosa band coreana che sta spopolando. Kizuna AI – Touch the Beat!, che ci permetterà di tifare per Kizuna in ogni angolo di casa. Little Witch Academia VR , vola attraverso le missioni sulla tua scopa personalizzata, gareggiando contro altri studenti e purificando i fantasmi di Luna Nova Witchcraft Academy. POPULATION: ONE, un battle royale dedicato completamente alla realtà virtuale e con il quale potremmo modificare anche l’ambiente circostante. Rez Infinite, la versione definitiva dello sparatutto Rez, pubblicato originariamente nel 2001 da Sega.

Ora, quasi 20 anni dopo, una versione VR per Oculus Quest 2 è disponibile per una nuova generazione di hardware e giocatori. Space Channel 5, il gioco di SEGA arriva anche su Oculus Quest per farci mantenere il ritmo con le coreografie e le pose di danza. The Walking Dead: Saints & Sinners, combatti i non morti, scava tra le rovine di New Orleans e affronta scelte strazianti per te e per gli altri sopravvissuti. ALTDEUS: Beyond Chronos, fai un tuffo nel futuro, un’avventura fantascientifica piena di battaglie robotiche, musica pop e tante emozioni. Warhammer 40,000: Battle Sister, è uno sparatutto in cui il giocatore indosserà l’armatura e l’equipaggiamento da guerra di Suor Ofelia, una veterana Sister of Battle. I giocatori combatteranno attraverso una storia epica in cui Ophelia è alla ricerca della sorella gemella e combatte per il futuro dell’umanità stessa.

Sniper Elite VR, combatti per la Resistenza in un’audace missione per liberare la Sicilia dalla minaccia degli U-Boot nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. The Climb 2, porta il brivido dell’arrampicata in città, nuove emozionanti mappe, nuovi eventi e tanto altro. Pistol Whip 2089, sopravvivi alla minaccia delle macchine assassine e svela il mistero che si cela dietro la loro violenta rivolta! Il primo action pack di Pistol Whip presenta nuovi scenari, armi, nemici e meccaniche di gioco. Myst, entra in un mondo dove nulla è come sembra… e l’avventura non conosce confini. Una rivisitazione del classico gioco d’avventura puzzle con arte moderna, suoni, interazioni e randomizzazione opzionale dei puzzle. Jurassic World Aftermath, un survive adventure in VR piena di suspense, ambientata due anni dopo la caduta di Jurassic World. Fateci sapere cosa ne pensate di questi annunci per Oculus Quest 2 e della realtà virtuale in generale!