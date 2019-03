Oddworld: Soulstorm, ecco il nuovo trailer

Oddworld: Soulstorm si mostra al mondo in un primo trailer, non molto corposo, ma che ci permette di assaporare lo stile scelto dai creatori.

Oddworld: Soulstorm è il nuovo capitolo della serie Oddworld. È stato annunciato nel 2016 ed era previsto nella seconda metà del 2017. Il gioco, chiaramente, non ha rispetto la tabella di marcia e, inoltre, non si è praticamente più mostrato al pubblico da allora, se non che con qualche immagine e dichiarazione da parte degli sviluppatori. Tutto quello che sapevamo era che sarebbe stato più oscuro e sinistro.

Ora, possiamo ammirare un primo trailer cinematico mostrato durante il recente panel tenuto da Unity durante la Game Developers Conference 2019. Il titolo, infatti, sarà sviluppato tramite il motore grafico Unity e il filmato ci permette di ammirare la qualità visiva del videogame. Il video non è particolarmente lungo o approfondito: ci permette unicamente di avere un assaggio dell’atmosfera.

Il filmato vede due mudokon, fuochisti, su un treno che viaggia a tutta velocità. Quest’ultimo viene però attaccato da alcuni Slig volanti che, grazie a delle mitragliatrici gatling, cercano di fare breccia. Uno di due mudokon maneggia del combustibile per il treno: sulle scatole che contengono il combustibile possiamo leggere “Soulstorm”, sottotitolo del gioco.

Oddworld: Soulstorm è una versione re-immaginata di Oddworld: Abe’s Exoddus del 1998 e un sequel di Oddworld: New ‘n’ Tasty del 2014. Attualmente abbiamo veramente poco su cui speculare. Sappiamo che gli sviluppatori puntano a un’uscita nel 2020, ma per ora non è stata data una finestra di lancio più specifica. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer?