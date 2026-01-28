Oggi è un giorno speciale per tutti gli appassionati LEGO, perché coincide con due eventi unici che vi permettono di vivere la creatività a tutto tondo. In occasione del LEGO Day del 28 gennaio, infatti, molti set sono disponibili con uno sconto del 20%, valido solo per oggi. È il momento ideale per ampliare la vostra collezione, scoprire nuove costruzioni o regalare a qualcuno di speciale un set LEGO scelto con cura. Che siate collezionisti esperti o semplici appassionati, questa è un’occasione da non perdere per aggiungere un tocco di magia e fantasia alle vostre giornate.

Vedi offerte su IBS

LEGO Day su IBS, perché approfittarne?

Ma le sorprese non finiscono qui: in vista di San Valentino, LEGO ha pensato a un’iniziativa davvero originale. Acquistando almeno 59,99€ di set LEGO Botanicals presenti sulla pagina promozionale di IBS, riceverete in regalo l’esclusivo vaso rosa per i fiori LEGO. Un dettaglio elegante e creativo, pensato per rendere speciale il vostro regalo e per sorprendere chi amate, oppure per concedervi un piccolo lusso tutto per voi. Questo vaso esclusivo non è solo un oggetto da costruire, ma un vero e proprio simbolo di affetto e attenzione, che trasforma un semplice gesto in un’esperienza di creatività condivisa.

Questa promozione rappresenta un’idea regalo perfetta per San Valentino, capace di combinare bellezza e manualità. I set LEGO Botanicals, con le loro forme delicate e i colori vivaci, uniti al vaso rosa, permettono di creare un angolo fiorito unico, capace di sorprendere e far sorridere. Non importa se scegliete di regalarlo a qualcuno di speciale o se decidete di coccolarvi con un momento di relax e costruzione: LEGO trasforma ogni costruzione in un piccolo capolavoro, perfetto da mostrare o regalare.

Non lasciatevi sfuggire queste opportunità: lo sconto del 20% sui set del LEGO Day è valido solo per oggi, mentre l’offerta speciale per San Valentino resterà attiva fino all’8 febbraio. È il momento giusto per combinare divertimento, creatività e occasioni imperdibili, facendo felici voi stessi o le persone a cui volete bene. Approfittate di queste promozioni per rendere le vostre giornate più colorate, fantasiose e piene di magia LEGO.

