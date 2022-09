Geoff Goodman, storico lead designer di Blizzard, ha annunciato il suo addio allo studio. Lo sviluppatore ha lavorato a lungo nella realizzazione del design per gli eroi di Overwatch e Overwatch 2, tuttavia oggi è stata formalizzata questa scelta che, stando alle dichiarazioni dei portavoce, era già maturata da tempo. Alla notizia hanno poi fatto seguito le parole di Blizzard che ringrazia Goodman per il lavoro svolto.

Goodman ha lavorato nella realizzazione di molti personaggi apprezzati in Overwatch come Doomfist e Orisa, i nuovi eroi Sojourn e Junker Queen, e probabilmente ha contribuito a molti altri che devono arrivare, come Kiriko. È probabile, infatti, che il design artist abbia collaborato anche nella realizzazione di altri personaggi di Overwatch 2 che neanche sono stati annunciati. Pur avendo deciso di abbandonare Blizzard già a gennaio, infatti, Goodman ha continuato il suo lavoro fino a giugno di quest’anno.

Le sue dimissioni arrivano dopo gli scandali sulle molestie sessuali che hanno bersagliato lo studio. Dopo molte accuse di questo tipo, infatti, parte dei dirigenti di Blizzard ha preferito abbandonare la compagnia. Lo studio ha infatti dovuto fronteggiare parecchie problematiche prima di poter riprendere i lavori all’interno di un ambiente che garantisca la sicurezza di tutti i suoi dipendenti. Tuttavia, molti impiegati dello studio hanno comunque deciso di lasciare il proprio posto di lavoro. Nel caso di Goodman, tuttavia, si tratta di semplici supposizioni dal momento che Goodman non ha voluto condividere le motivazioni dietro la sua scelta.

Overwatch 2

Infine, Blizzard ha voluto salutare il suo lead designer con un comunicato ufficiale. Nel testo di questo messaggio, lo studio ringrazia Goodman per gli anni di lavoro dedicati a Overwatch e Overwatch 2. Inoltre, una menzione particolare è stata riservata per la varietà e fantasia che hanno contraddistinto i suoi lavori. Secondo gli sviluppatori, il segno lasciato dall’uomo nel titolo, così come in Warcraft, rimarrà indelebile per anni.