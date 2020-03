Overwatch: lo scrittore Michael Chu lascia Blizzard

Nonostante Overwatch non si focalizza principalmente su una ricca trama da seguire, il contesto narrativo dell’hero shooter di Blizzard è sempre stato molto apprezzato dagli appassionati. Il discorso cambierà nel secondo capitolo del titolo, che oltre a riproporre tutta la componente multigiocatore inserirà nel pacchetto anche una modalità storia che presenterà diverse campagne. Tuttavia, lo scrittore del titolo Michael Chu ha da poco rivelato di aver lasciato Blizzard dopo 20 anni da quando si era unito alla compagnia.

Chu ha voluto annunciare la sua dipartita dal team statunitense con un blog che ha pubblicato sul proprio blog personale. Lo scrittore ha lavorato sulle molteplici IP di Blizzard, da Diablo, a World of Warcraft fino ad arrivare alla più recente Overwatch, franchise nel quale Chu ha svuto un ruolo di maggiore importanza all’interno di Blizzard. Alla fine del suo post, lo scrittore ringrazia tutti coloro che hanno fatto parte di questa sua esperienza, non tralasciando ovviamente tutti gli appassionati che hanno apprezzato i titoli su cui ha lavorato.

Twenty years after first walking through the doors at Blizzard, I’m moving on to new adventures! Overwatch has been an amazing experience and one that I will treasure forever. Thank you to everyone for your support over the years! https://t.co/rG4zPe9SGC

— Michael Chu (@westofhouse) March 11, 2020