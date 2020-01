PlayStation 5, ecco il logo ufficiale

Durante la conferenza del CES 2020, Sony ha presentato ufficialmente il logo della nuova console, ribadendo ancora una volta che arriveranno nuove informazioni nel corso dei prossimi mesi, oltre che confermare l’uscita di The Last of Us Part II, Iron Man VR, Ghost of Tsushima e Dreams nel corso dell’anno.

PlayStation 5 monterà un chip 3D Audio capace di replicare un suono mai sentito fin’ora, trigger adattivi, SSD ad alta velocità, hardware basato sul ray tracing e lettore blu-ray 4K. Insomma l’azienda giapponese non si è molto sbottonata durante questo CES 2020, non dicendo praticamente nulla di nuovo se non il logo ufficiale.

Nulla quindi per quanto riguarda hardware, form factor, informazioni aggiuntive sulla retrocompatibilità e PlayStation VR 2 e nulla neanche per quanto concerne il nuovo dualshock 5.

Per avere nuove informazioni occorrerà attendere ancora un po’ di tempo, sicuramente prima dell’E3 2020, la GDC potrebbe essere già un terreno fertile per vedere qualcosa di nuovo, per ora dobbiamo accontentarci di alcune informazioni striminzite e nella volontà di Sony di rendere PlayStation 5 ancora una volta la piattaforma migliorie dove giocare, ci riuscirà?