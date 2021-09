PlayStation 5, possibile nuovo evento nel 2021

L’informazione trapelata in queste ore su Reddit sta facendo molto parlare soprattutto gli attuali possessori di PlayStation 5. L’utente Air_Radiant aveva precedentemente rivelato correttamente sia il nome che le date del PlayStation Showcase passato, e adesso è tornato a farsi sentire trapelando potenzialmente una nuova diretta. Molto interessante è il fatto che dalle premesse non sembra la solita live dedicata ai giochi in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, bensì sarà qualcosa di molto differente.

In primis, l’utente spiega che oltre a presentare titoli per PS5, questa diretta annuncerà nello specifico la fondazione di un nuovo studio di sviluppo giapponese. Già questo è un dettaglio su cui si potrebbe parlare molto a lungo, soprattutto perché Sony PlayStation ha lentamente perso d’importanza sul territorio nipponico, di fronte a una sempre maggiore potenza del colosso di Nintendo. Secondo Air_Radiant, l’evento in questione si chiamerà “PlayStation Experience” e terrà fede a tutti gli altri con lo stesso nome in precedenza: sarà annunciato ufficialmente anche il PSVR 2, Astro Bot 2 e il reboot della serie di WipeOut. oltre che a confermare l’apertura del nuovo studio in Giappone.

L’utente afferma che Sony ha volutamente mostrato più titoli di terze parti durante il PlayStation Showcase proprio per tenere le sue esclusive per questo evento speciale. Inoltre, la durata dovrebbe essere anche più estesa dell’ultima diretta, proprio perché sarà presentato il nuovo visore di realtà virtuale, lo studio di sviluppo e alcuni giochi di tripla A. Air_Radiant spiega che sarà presente anche un titolo di cui si parla da molti anni, ma che non è mai stato annunciato, motivo per cui il pensiero di tutti va subito a Metal Gear Solid o Silent Hill.

Inutile dire che per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony PlayStation, sebbene l’utente si sia rivelato abbastanza affidabile soprattutto per aver rivelato in anticipo le reali date del PlayStation Showcase. Staremo a vedere quante altre sorprese sono in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4, ma fino ad allora vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento in merito a questo possibile nuovo evento.