PlayStation acquista Housemarque! Autori di Returnal nei PS Studios

Come un fulmine a ciel sereno qualche istante fa Sony ha pubblicato un importante aggiornamento sui propri canali comunicativi. Parliamo di un qualcosa relativo all’allargamento dei PlayStation Studios, la fucina di studi first party che, ormai, sta diventando sempre più ampia e ricca di studi molto capaci. La compagnia ha acquistato una software house, la quale è stata svelata con un post d’annuncio che in questi istanti sta facendo velocemente il giro del web.

Playstation

Parliamo di Housemarque, il team di sviluppo finlandese che di recente ha rilasciato, proprio in esclusiva su PlayStation 5, l’apprezzatissimo Returnal. Come viene citato direttamente anche da Sony all’interno del post d’annuncio, il successo di Returnal dimostra la visione incredibile che ha lo studio, il quale è in grado di creare giochi memorabili che risuonano con la comunity PlayStation. Questa aggiunta migliora la forza creativa dei PS Studios e come Sony, anche noi non vediamo l’ora di vedere cosa ci aspetta nel futuro dello studio finlandese.

“Siamo entusiasti di entrare finalmente a far parte della famiglia PlayStation Studios! Ciò offre al nostro studio un futuro chiaro e un’opportunità stabile per continuare a offrire giochi fortemente incentrati sul gameplay, sperimentando ancora su nuovi metodi narrativi e andando oltre ai confini di questa forma d’arte moderna”, ha commentato così l’importante acquisizione Ilari Kuittinen, Co-fondatore e Managing Director diHousemarque.

Thrilled to announce @Housemarque has officially joined PlayStation Studios! The extremely talented studio with a proven track record and best-in-class gameplay has a bright future and we couldn’t be more excited to be part of it! pic.twitter.com/B47YlfmgCs — Hermen Hulst (@hermenhulst) June 29, 2021

A commentare l’annuncio c’è stato anche un post di Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, il quale, oltre al dare il suo caloroso benvenuto al team finlandese, si dice particolarmente entusiasta nel vedere quale sarà il prossimo futuro di questo importante e talentuoso team europeo; e insieme a Hulst anche noi non vediamo l’ora di vedere cosa avrà in serbo per noi Housemarque da qui in avanti.