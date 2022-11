In base a quanto recentemente riportato da dexdotexe.com, sembrerebbe che Sony Interactive Entertainment abbia inviato una lettera indirizzata ai propri partner interni al PS Store di Playstation, con l’intenzione di limitare, se non cancellare del tutto, la presenza dei cosiddetti “giochi spam” dallo store, in un momento anche abbastanza delicato dal punto di vista del mercato.

“SIE si impegna a garantire che i clienti possano cercare e scoprire l’intera gamma di esperienze su PlayStation liberamente e che i partner possano essere scoperti in modo equo. L’atteggiamento, però, in cui i partner saturano eccessivamente o “spammano” internamente al PlayStation Store molte varianti dello stesso contenuto, può avere un impatto negativo sia sull’esperienza dei clienti che su quella dei partner”, si legge in apertura al documento che il sito conferma aver avuto direttamente da una fonte anonima.

Per spiegare cosa s’intende con contenuti “spam” o “ripetitivi” Sony li identifica seguendo i seguenti criteri: “Prodotti le cui funzionalità e/o risorse sono copiate o non sono significativamente diverse da prodotti già pubblicati sullo Store, indipendentemente dall’editore di riferimento e concetti multipli, con le loro varianti, di prodotti, pubblicati da singoli partner, che presentano funzionalità o esperienze duplicate, differenziate solo da minime variazioni di funzionalità o asset”.

Nel definire la situazione il consiglio principale è quello di “prendere in considerazione la possibilità di aggregare piccole esperienze di contenuto simili in un unico prodotto, utilizzando il commercio all’interno del gioco per espandere o ampliare l’esperienza”, ricordando che differenziare solamente i trofei per tutti i prodotti uguali non è sufficiente.

Violare queste nuove regole sullo Store significherà incorrere in: contenuti esclusi dal merchandising di PlayStation Store, una limitazione della visibilità su PlayStation Store, cancellazione dei contenuti nei posizionamenti automatici del merchandising, eliminazione dei contenuti dal PlayStation Store, ostacoli nella ricerca dei titoli con accessibilità univoca tramite link diretto sugli store web e mobile, i c ritiro definitivo, rimozione dal PlayStation Store fino a quando non vengono corrette le violazioni delle policy, sospensione o chiusura dell’account PlayStation Partners.

Molteplici rifiuti o takedown possono comportare la sospensione o l’eventuale chiusura dell’account PlayStation Partners di un partner. La sospensione limiterà la possibilità di inviare e pubblicare nuovi contenuti. La chiusura di un account comporta la rimozione di tutti i contenuti da PlayStation Store.