In PlayStation, oltre che alle console, si guarda sempre di più al PC. A testimoniarlo non sono solamente i continui annunci di esclusive PS4 e PS5 in arrivo anche su Steam ed Epic Games, ma anche proprio gli annunci di lavoro, come quello pubblicato nel corso delle ultime ore, dove Sony è alla ricerca di personale che si occuperà proprio di guidare questo nuovo corso del colosso nipponico.

Al momento in PlayStation si ricerca un Senior Director, che sarà responsabile del planning e della strategia per i giochi PC. “Il candidato sarà responsabilità della strategia e dell’attività commerciale insieme ai collaboratori delle vendite e dovrà avere successo nell’aumentare le vendite su PC”, si legge nell’annuncio di lavoro pubblicato sulla sezione destinata alle nuove assunzioni di Sony.

Non solo strategia e successo commerciale. Il nuovo Senior Director per il reparto PC di PlayStation dovrà anche svolgere un lavoro di alto profilo, volto a rafforzare le partnership con gli attuali partner. “Sarà necessario collaborare con realtà commerciali come Genba, Epic Game e Steam”, continua l’annuncio, segno di come Sony continuerà a pubblicare i suoi giochi su tutti gli store e non si limiterà ad un singolo e unico negozio digitale.

Ora, appare chiaro che al momento è assolutamente impossibile prevedere quali titoli saranno PlayStation saranno disponibili su PC. Il recente leak del database di Nvidia ha anticipato correttamente alcuni annunci e non è di fatto escluso che alcuni titoli esclusiva PS4 e PS5 presenti all’interno dell’elenco (come ad esempio Demon’s Souls, Horizon Forbidden West e Ghost of Tsushima) siano in effetti in dirittura d’arrivo. Come sempre però è bene attenersi agli annunci ufficiali: molto spesso tantissimi giochi sono legati ad accordi di esclusività vincolanti per una singola piattaforma ed è dunque impossibile prevedere annunci o release su hardware diversi rispetto a quelli originali.