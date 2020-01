Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX: data di uscita e demo annunciati

Quest’oggi è andato in onda il nuovo Pokémon Direct di Nintendo, dedicato (come indicato dal nome stesso) alle creature tascabili di Game Freak. Ovviamente il nome più importante di questi venti minuti di diretta è stato Pokémon Spada e Scudo ma, come anticipato dall’analista Daniel Ahmad di Niko Partners, abbiamo potuto scoprire qualcosa di nuovo anche sulla serie di Pokémon Mystery Dungeon. Se non la conoscete, parliamo di una serie spin-off sviluppata da Spike Chunsoft facente parte del genere Dungeon Crawler.

Il nuovo gioco si chiamato Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Per quanto possiamo vedere dal trailer, lo stile del gioco sembra lo stesso di sempre, con uno stile grafico leggermente più improntato al pastello e ai tratti di matita.

La data di uscita è 6 marzo 2020: fra circa due mesi potremo mettere le mani su un nuovo capitolo dell’amata serie. Inoltre, quest’oggi potremo provare una demo dedicata a Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Il dettaglio più interessante è che i dati di gioco potranno essere trasferiti nel titolo completo.

Diteci, cosa ne pensate delle novità proposte? L’annuncio di un nuovo capitolo a breve uscita farà sicuramente piacere ai fan della serie di Pokémon Mystery Dungeon. Scaricherete la demo oppure preferite attendere il gioco completo?