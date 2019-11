Pokémon Spada e Scudo: Nintendo ha trovato il colpevole dei leak

Durante questi giorni sono usciti una valanga di leak riguardo Pokémon Spada e Scudo. Manca sempre meno al rilascio dei giochi di ottava generazione Pokémon e gli appassionati della serie di Game Freak non stanno più nella pelle alla sola idea di partire all’avventura nella nuova immensa regione di Galar.

A far discutere in questi giorni però sono stati gli innumerevoli leak riguardo Pokémon Spada e Scudo trapelati in rete; dalle linee evolutive dei tre starter fino ai nuovi mostriciattoli collezionabili di ottava generazione. Secondo quanto riferito in queste ore, Nintendo ha identificato uno dei leaker dietro le uscite di troppo.

LMAO, FROM A SINGLE PROFILE PIC, THEY NOT ONLY FOUND THE CULPRIT, BUT THE DUDE'S CHANNEL WHICH CONNECTED TO A FACEBOOK THING WHICH SHOWED HIS REAL PROFILE IDENTITY, WHICH REVEALED EVERYTHING. IF THAT ISN'T A CHAIN REACTION OF INSANITY. IDK WHAT IS.

— ケビフィン / K e v f i n (@KGPrestige) November 4, 2019