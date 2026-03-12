Pokémon Pokopia si sta rivelando uno dei lanci più solidi nella storia dei titoli spin-off del franchise di Game Freak, e i numeri parlano chiaro: appena quattro giorni dopo la sua uscita in esclusiva per Nintendo Switch 2, il gioco sviluppato in collaborazione tra Game Freak e Koei Tecmo ha già conquistato una posizione di rilievo nella classifica dei titoli Pokémon più venduti di sempre. Un risultato che pochi si aspettavano raggiungesse così in fretta, considerando che si tratta di un'esclusiva per una console ancora relativamente recente sul mercato.

Nintendo e The Pokémon Company hanno ufficialmente confermato che le vendite di Pokémon Pokopia hanno superato quota 2,2 milioni di unità nel corso del primo weekend dalla release. Di queste, oltre un milione di copie sono state vendute solo in Giappone, il mercato domestico sia di Nintendo che di TPC, confermando l'enorme appetito del pubblico nipponico per tutto ciò che riguarda il franchise dei mostriciattoli tascabili.

A contestualizzare il dato ci ha pensato Joe Merrick, editor di Serebii — uno dei siti di riferimento per la community Pokémon a livello globale — che ha sottolineato come questo risultato posizioni già Pokopia tra i dodici spin-off Pokémon più venduti di sempre, considerando i dati noti su vendite fisiche e digitali. Il titolo ha già superato la maggior parte dei competitor storici della serie spin-off, e la traiettoria di crescita suggerisce che potrebbe scalare ulteriormente la classifica nelle prossime settimane.

Oltre 2,2 milioni di copie vendute in quattro giorni: Pokémon Pokopia è già tra i dodici spin-off più venduti di sempre nella storia del franchise.

Sul fronte della disponibilità fisica, tuttavia, emergono le prime criticità. Secondo Christopher Dring, editor di The Game Business, i dati di vendita nel mercato UK evidenziano come le copie fisiche — distribuite tramite Game Key Card, il formato adottato da Nintendo Switch 2 — siano state seriamente insufficienti rispetto alla domanda dei consumatori. Una situazione che si sarebbe verificata in modo analogo in diversi altri mercati mondiali, con decine di retailer andati esauriti già nelle prime ore dal lancio.

Con questi numeri di lancio, Pokémon Pokopia si candida a diventare uno dei titoli di punta del catalogo Nintendo Switch 2 per il 2026. La domanda ora è se Nintendo e The Pokémon Company riusciranno a risolvere rapidamente i problemi di approvvigionamento fisico, per consentire a tutti i giocatori interessati di trovare il titolo sugli scaffali, e se arriveranno DLC o aggiornamenti che possano ampliarne ulteriormente i contenuti nel lungo periodo.