PS2: pubblicato file da 900GB pieno di demo e prototipi mai usciti

La generazione PS2 è sicuramente una delle più amate da parte dei giocatori di tutto il mondo. Durante quell’epoca videoludica, hanno preso vita tutta una serie di saghe tranquillamente definibili come delle icone che, in un modo e in un altro, hanno saputo contribuire a cambiare per sempre questo media d’intrattenimento. Oggi, a distanza di ben tre generazioni console, appare online un gigantesco file pieno di demo e prototipi mai rilasciati di giochi usciti nell’epoca PlayStation 2.

PlayStation 2 (2000) è ad oggi la console più venduta di sempre.

A riesumare queste oltre 700 demo di giochi appartenenti alla generazione PS2, ci hanno pensato i ragazzi di The Hidden Palace: un gruppo di ragazzi conosciuto online per la loro voglia di preservare molte delle esperienze videoludiche ormai facenti parte del passato di questo affascinante media. Pubblicando questo file di oltre 900 GB, il gruppo ha dato ufficialmente il via al progetto “Project Deluge”, che si prefigge il compito di inserire in una lista i vari prototipi dei titoli usciti su PlayStation 2.

Attualmente la lista contiene la bellezza di oltre 700 titoli ma è costantemente in aggiornamento ed è possibile consultarla a questo indirizzo. Il team dietro a questo ambizioso progetto ha dedicato anche una live di 6 ore di durata in cui sono stati mostrati solamente alcuni di questi prototipi. Tra questi sono apparsi grandi titoli usciti su PS2 come: God of War 2, Crash Bandicoot:L’Ira di Cortex, Legacy of Kain Soul Reaver 2, e molti altri.

All’interno di questa lista infinita è possibile trovare, oltre alle demo, anche molte versioni preliminari dei titoli usciti su PS2 e vari prototipi mostrati nelle fiere del settore del passato, compresa l’E3 di quei periodi.