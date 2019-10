PS4: update 7.00, party raddoppiato e remote play su Android

PS4 si aggiorna all'update 7.00 e introduce migliorie al sistema di Party e la possibilità di sfruttare il remote play tramite Android. Ecco i dettagli.

Il nuovo update di PS4, la versione 7.00, arriverà questa settimana in tutto il mondo, portando con sé interessanti novità che alcuni utenti avevano già avuto modo di testare in formato beta a partire dal luglio.

Per iniziare, è stata migliorata la sezione Party di PS4. Le novità principali sono: aumento del numero di utenti massimo per il Party da 8 a 16, miglioramento della connettività network, miglioramento della qualità dell’audio. La versione USA del servizio include inoltre la trascrizione della chat: non è dato sapere se sarà mai implementata anche per l’Europa e, sopratutto, per la lingua italiana.

A questo si aggiunge anche il remote play tramite smartphone e tablet che utilizzano sistemi operativi pari o superiori a Android 5.0. È possibile scaricare l’app PS4 Remote Play dal Google Play Store per sfruttare il remote play. Inoltre, anche la versione per iPhone e iPad è stata aggiornata: è ora possibile visualizzare il controller tutto il tempo e bloccare la rotazione dello schermo.

Infine, i giocatori sono ora in grado di usare il proprio DualShock 4 tramite Bluetooth per giocare con il Remote Play su Android, iPhone, iPad e Mac. Per farlo è necessario scaricare l’update Android 10, iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina (che sarà rilasciato ad ottobre). Diteci, cosa ne pensate dell’update?